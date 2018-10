Milivojević: Platio sam glavom, teško ponovo u reprezentaciji

BEOGRAD – Srpski fudbaler Luka Milivojević rekao je da je zbog isticanja mišljenja posle poraza od reprezentacije Švajcarske (2:1) na Mundijalu „glavom platio“ i da će teško u ovakvom ambijentu da se vrati u reprezentaciju.

„Znam da treba da budem deo reprezentacije, ali nisam zbog stvari koje nemaju veze sa fudbalskim kvaliteteima. Ima ljudi koji odlučuju da li treba da budem u reprezentaciji. Istina je da sam izostavljen sa spiska posle komunikacije na SP, gde sam upitan šta mislim posle meča sa Švajcarske. Rekao sam da bismo sa četiri boda išli dalje, kockali smo se previše u poslednjih 15 minuta (kada je zamenjen prim. aut) i izmena nije bila logična“, rekao je Milivojević u intervjuu za Sport klub.

Kaže da bi sve lakše prihvatio da je zamenjen za igrača na njegovoj poziciji.

„Platili smo glavom sve, na kraju sam i ja platio glavom jer sam izneo mišljenje. I onda sam došao do zaključka, ako ne mogu da kažem mišljenje, onda i ne moram da budem tamo. Ako ja treba da kažem nešto što bi oni voleli da čuju, od mene to neće čuti jer nisam takav. Onda su posle toga usledili napadi u javnosti koji veze nemaju sa fudbalom, a još više me okrenuli protiv njih“, naglašava kapiten Kristal Palasa.

Prema njegovim rečima nema nikakav problem da pogleda bilo koga u oči i kaže sve što ima, za razliku od onih koji su ga optužili da je hteo da napravi puč u reprezentaciji.

„Ono što je meni najdraže je da postoji u timu više od 20 igrača koji bukvalno žive zajedno, provodili smo sve vreme zajedno tamo i oni svi znaju šta se dešavalo. Ne mogu da shvatim je kako neko može da izađe sa izjavom za koju zna da nikad nije postojala, da stane iza te izjave. Dva igrača, pa onda selektor koji potvrđuje te reči i na kraju dođeš do saznanja da niko od njih to nije rekao“.

Reči oko puča potvrdio je selektor Mladen Krstajić, a onda se prema rečima Milivojevića pokajao.

„To mi je još veća satisfakcija da sam na pravom putu. Što se tiče saigrača, znam da će neki od njih da me podrže i svi znaju šta je istina. Sutra ne bih imao problem da odem na konferenciju sa bilo kim od njih, pogledam ih u oči i kažem im šta imam, a oni će imati problem jer su pričali laži“.

Takođe, naglasio je da će se teško u dogledno vreme ponovo biti pozvan u nacionalni tim.

„Nema velike razlike sa mnom i bez mene, ne može jedan igrač toliko da utiče na kolektiv, ali s druge strane pod kojim uslovima bih se vratio? Kod njih bih se teško vratio, ne volim da radim sa ljudima koji lažu, izmišljaju, takav nisam, volim da dam celog sebe za tim, da maksimalno izguram i da se žrtvujem koliko mogu za tim. Znam ko sam, šta sam, stojim iza svojih reči, a sa njima ću teško raditi u budućnosti“, zaključio je Milivojević.

(Tanjug)