Milojević: Ispada da je prvenstvo neregularno jer je Zvezda dominantna

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas na konferenciji za medije pred 176. „večiti derbi“ da svoju ekipu za duel protiv Partizana priprema kao i za svaki drugi meč.

„Pripremamo se kao i za svaku drugu utakmicu. Završili smo samo jedan deo posle, rano smo obezbedili titulu. Sada nas očekuje plej-of, a to je za mene treće takmičenje. Kurs neću menjati. Čeka nas i polufinale kupa, sve su to lepi izazovi“, rekao je Milojević.

Zvezda će u prvom kolu plej-ofa sutra dočekati Partizan.

„Fokusiran sam na moj tim. Ne obazirem se na rivala. Spremni smo. U prošlom meču je bio nešto veću ulog nego sada“, dodao je on.

On je rekao i da je Mirko Ivanić u „procesu rehabilitacije“ i da će posle poslednjeg treninga i razgovora sa medicinskim timom doneti odluku da li će konkurisati za tim.

Milojević je rekao i bi voleo da se „više priča o fudbalu“ a ne o tome ko sudi ili koliko će biti navijača na tribinama.

„Derbije bio i biće svetinja. Nije ukusno da pričamo samo o tome da li sudi Milan ili Pavle Ilić. Ili koliko će biti navijača. Ne znam šta očekujete da vam ja kažem. Voleo bih da se više priča o fudbalu, prošli derbi je bio lep, šest golova, preokreti. Mi se ovde trudimo da ublatimo srpski fudbal. Uživamo u negativnosti“, rekao je Milojević.

On je rekao i da bi stvari trebalo „da se gledaju sa pozitivnije strane“.

„Nikada nije bilo neizvesnije poslednje kolo, imali smo pet predstavnika u Evropi, igra se na boljim terenima. Uvek može da se gleda i pozitivno i negativno. Sutra će igrati veliki broj reprezentativaca ili budućih reprezentativaca… Malo treba da se gleda pozitivnije na stvari“, rekao je Milojević.

Milojević je kazao i da se u javnosti „stvara slika da je prvenstvo neregularno zato što je Zvezda dominantna“.

„Ispada da je prvenstvo neregularno, jer smo mi dominantni. Šta ja kao trener da uradim da mi ne pobeđujemo. Stalno se provlači Zvezda ono, Zvezda ovo. Kada je neko dobar kao što je Zvezda valjda je poenta da drugi napreduju. Ne da se obara dominantan tim. Da rade bolji skauting, da dovode bolje igrače kako bi nas stigli. Pravi se slika ako sutra ne damo 356 golova, da li će nam se priznati da smo šampioni ili nismo“, rekao je Milojević.

„Ne znam šta mi možemo da uradimo da se to gleda malo pozitivnije. Cilj je bio titula, osvojili smo je. Cilj je bila Liga šampiona, i to smo uradili. Onda svi pišete o rekordima, kao šta nam sve nedostaje. I to kada napravimo, onda se priča kako je Crvenoj zvezdi lako kada je konkurencija slaba“, kazao je on.

Na pitanje da li je on za skraćenje lige, Milojević je rekao da je on kao trener „uvek za promene“, ali da bi „trebalo da se otvori diskusija po tom pitanju“.

„Promene su bitne. Uefa je pogodila sa promenom Lige šampiona, ali oni su to godinama istraživali. Ja sam kao trener uvek za promene, ali neka se otvori diskusija. Ja jesam za skraćenje, ali imam jedno pitanje. Kako smo došli do pet predstavnika u Evropi sa 16 klubova? Nikada veći budžeti u srpskom fudbalu nisu bili, niti se igralo na boljim terenima. Ali ovde stalno se traži nešto negativno“, rekao je on.

(Beta)

