Milojević: Koliko god gordo zvučalo, možda je ovo došlo u dobrom trenutku

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da poraz u finalu Kupa Srbije od Partizana može da bude i dobra stvar, koliko god to gordo zvučalo.

„Moram da čestitam svojim igračima na celoj sezoni koja je bila naporna. Možda je, koliko god gordo da zvuči, došlo u dobrom trenutku, da se mi sami zapitamo, vidimo gde smo i šta smo i sa kakvim snagama ćemo i šta nam je potrebno za novu sezonu. Igrači idu na zaslužen odmor i veoma brzo nas očekuje okupljanje i ponovo jedna naporna sezona, ništa lakša ili teža od ove prethodne“, rekao je Milojević novinarima posle utakmice.

Zvezda je poražena od Partizana 1:0 i tako propustila priliku da osvoji Kup Srbije, ali i „duplu krunu“.

Milojević je čestitao Partizanu na trofeju u Kupu.

„Ekipe su igrale da naprave što manje grešaka. Ako bismo pogledali utakmicu u samoj pripremi, pretpostavili smo i očekivali Partizan u bloku sa kontranapadima, sa našom otvorenom igrom. Nismo jednostavno nalazili rešenja jer nismo imali hitrinu i brzinu, ono sve što nas je krasilo. Mnogo igrača je bilo van igre. Nismo imali ni izglednu šansu… Partizan nam je dao gol iz prekida i za toliko pobedio i osvojio Kup“, kazao je Milojević.

Stao je u odbranu svojih igrača.

„Nemojte da pucate zbog ovoga. Nikad nismo pričali da li je neko precenjen ili potcenjen. To su teške reči koje lako upotrebljavamo. Ti isti igrači su doneli Zvezdi ovo što su doneli i ne možete da dodjete posle jedne ovakve utakmice… Uvek preuzimam apsolutnu odgovornost, ja ih treniram i biram. Oni samo treba da iznesu ono što smo se dogovorili. Mnogo puta smo imali jasan plan, znali šta smo hteli. U poslednje vreme nam nedostaje strast. Partizan je imao strast. Mi je nismo imali danas, ni u poslednje vreme. Pitanje je zašto je to tako. Analiziraćemo i videti gde smo to pogrešili“, rekao je Milojević.

Dodao je da očekuje da će ekipa biti spremna za novu sezonu.

„To je sasvim normalno. Tako to dodje. Postoji pritisak, a mi smo u poslednje vreme biti rasterećeni. Igrači su ko zna gde u svojim glavama, jedva čekaju da se završi sezona. Jednostavno su takvi i moramo da nadjemo neko rešenje. To nije dobro i ne treba da bude tako, ali šta god da hoćemo da uradimo sledeće sezone, ovu moramo da zaboravimo i krenemo od nule. Imamo puno izazova i mislim da ova ekipa to može. Biće novih igrača, ‘sveže krvi’. Nadam se da ćemo uz dobre pripreme biti spremni za kvalifikacije“, naveo je Milojević.

Po njegovim rečima, Partizanu je cela sezona stala u ovih 90 minuta, a njegovoj ekipi i „ne baš tako“.

Milojević je rekao da će iskoristiti nekoliko dana da zaboravi ovo i odmoriti, a da ga vrlo brzo očekuju nove obaveze.

