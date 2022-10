Milojević: Najbitnija su nam tri boda

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da je najbitnije da je njegova ekipa osvojila tri boda nakon pobede nad Kolubarom 2:0 u utakmici 17. kola Superlige Srbije.

„Utakmica je bila kontrolisana, primetna je velika razlika u kvalitetu i zadovoljan sam što smo mogli da nagradimo mlade igrače za rad koji ulažu na treninzima. Videli smo i mi oni gde su i šta su u ovom trenutku. Želeo sam veću efikasnost, kao i da budemo kreativniji, ali i kada smo pravili prilike, malo nam je nedostajalo da postižemo golove. Ipak, postigli smo dva pogotka, možda je lepršavost izostala, ali tri boda su najbitnija“, izjavio je Milojević za zvanični sajt kluba.

Trener kluba iz Ljutice Bogdana prokomentarisao je prvi gol u dresu Crvene zvezde Kalifa Kulibalija i asistenciju koju je upisao mladi Jovan Mijatović.

„Mijatović je talentovan igrač i vidno je da kada igra prosto i jednostavno onda to ide kako treba, a kada misli da može da igra na nivou onoga što je radio u Omladinskoj školi, onda je to malo teže. Međutim, sve ovo je škola za njega. Kulibali je špic koji je dobar u šesnaestercu i kada mu donosite tu loptu, onda on može da bude efikasan. Kao i svakom napadaču, treba mu kontinuitet igara i golova da bi imao samopouzdanje, ali smatram da će nam koristiti u narednim mečevima“, zaključio je Milojević.

Crvena zvezda će u narednom kolu Superlige Srbije na svom stadionu dočekati Mladost iz Lučana.

(Tanjug)

