Milojević: Najvažnije je psihološki biti spreman za meč u Kupu

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da je najvažnije psihički dobro ući u meč Kupa Srbije sa Mačvom, kao i da će igrati u najjačem mogućem sastavu.

„Momci su dobro radili i imaju sve pohvale od mene. Sad je trenutak da se rad pretoči u dobru igru i kontinuirane rezultate. Najbitnija je psihologija, jer to je Kup utakmica i dešava se da se u meč udje sa 70, 80 odsto i da ona stvari ne krenu kako treba, te da bude mnogo teže vratiti se“, rekao je Milojević, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju sutra ekipi Mačve, u meču šesnaestine finala Kupa Srbije.

Milojević je dodao da je Zvezda kvalitetnija od Mačve, ali da ekipa iz Šapca ima mnogo igrača koji su nastupali u Super ligi Srbije.

„Pre svih Adamović (Miloš), Pejović (Luka), Radunović (Pavle)… Tako da, kada je reč o prirpemi meča, daćemo im na važnosti, ali kad krene utakmica gledaćemo samo nas. Ne zanima nas ko je preko puta, već samo koji su zahtevi pred našim igračima“, rekao je on.

Trener crveno-belih istakao je da će u najjačem sastavu izaći na teren.

„Imamo igrače koji se vraćaju iz reprezentacija i moramo da vidimo u kakvom su stanju. Igrači iz Afrike će imati dugo putovanje i to je nešto s čim moramo da se pozabavimo, ali od igrača koji su tu, svi su kvalitetni i motivisani. Imamo dobar tim za sutra“, dodao je on.

Milojević je rekao da napadač crveno-belih Kalifa Kulibali vredno radi i da je shvatio šta znači igrati za Zvezdu.

„Došao je u periodu kada je trebao da pomogne, to je i učinio u Novom Pazaru, ali fizički nije bio na očekivanom nivou. Pešić (Aleksandar) je prvi napadač, Kulibali je tu da bude pomoć. U jednom trenutku nije moglo, ali sad sve bolje izgleda i uz podršku svih u ekipi, biće sve bolji“, ocenio je on.

Šef stručnog štaba Zvezde dodao je da se radi na boljem izvodjenju prekida, a istakao je da bi voleo da se u osminu finala plasiraju pre izvodjenja jedanaesteraca.

„Mislim da imamo kvalitet da budemo ubojitiji u tom segmentu i da ranije otvaramo utakmice. Kada je reč o penalima, vežbamo ih kad god imamo prostora da to radimo. Ipak, voleo bih da se sve reši u 90 minuta, jer su penali lutrija i lično imam loša sećanja na njih. Mislim da sam samo jednom, i to poslednji put, dobio penale“, rekao je on.

Zvezda će do kraja polusezone 10 puta gostovati i odigrati četiri meča na svom terenu, a Milojević je ocenio da i na gostovanjima igrači imaju veliku podršku.

„Raspored takmičenja je takav, tu su i odložene utakmice, a moramo da ‘namestimo’ glavu da je i gostujući teren domaći, jer imamo podršku kao kod kuće. Ne treba da se opterećujemo gde, već kako igramo“, dodao je on.

Milojević je rekao i da je rano govoriti o plasmanu reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu u Kataru (od 20. novembra do 18. decembra).

„Ne volim da izlazim sa stavovima, ali igraju dobar i atraktivan fudbal. Atmosfera je dobra i zaista imamo sijaset kvalitetnih igrača, pre svega u ofanzivnom delu, tu su Vlahović (Dušan), Mitrović (Aleksandar), pa i Jović (Luka) koji je sjajan igrač. Po mom mišljenju je najbitnije da se prodje grupa, a onda je sve moguće. Nismo se proslavili na velikim takmičenjima, zbog toga je bitno da ‘izadjemo’ iz grupe“, zaključio je Milojević.

Meč izmedju Mačve i Crvene zvezde na programu je u četvrtak od 16.00.

(Beta)

