Milojević: Ne plašim se rezultata, borili smo se da igramo u Ligi šampiona

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da ima malih problema sa sastavom, ali da se ne plaši rezultata u predstojećoj utakmici protiv Benfike na početku takmičenja u Ligi šampiona, koja se od ove sezone igra u novom formatu.

„Imamo malih problema, nisu zdravstveni, već zbog igrača koji su tek došli i fizički nisu na nivou, a biće fizički zahtevna utakmica. Moraću sa medicinskim i fitnes timom da vidim koliko nekog takvog možemo da koristimo, na koga možemo da računamo. Dobili smo par igrača koji se polako uklapaju, nije tako jednostavno. Nije to o prvih 11, utakmica traje više od 90 minuta, ima još da se igra, ne bih nekog da izgubim na duži period zbog neke minutaže, moramo da budemo mudri i pametni“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u četvrtak od 18.45 na svom terenu protiv Benfike, utakmicu prvog kola Lige šampiona, koja se igra u novom formatu, prema jedinstvenoj tabeli.

Liga šampiona počela je sinoć i odigrane su utakmice sa mnogo golova, među kojima i Bajern Minhen – Dinamo Zagreb 9:2, a Milojević je upitan da li se plaši takvog rezultata.

„Isto ste me pitali i pred utakmicu sa Liverpulom, kada je Maribor izgubio 0:7, da li sam se uplašio. Ne gledam u tom pravcu, pa šta iako izgubimo, šta će se desiti? Hoćemo da igramo fudbal i dobru igru, tu smo gde smo. Mi smo mala zemlja, koja igra u elitnom takmičenju. Ne tražim da to bude senzacionalizam, ali je čast. Mi tek sad počinjemo, kaskamo što se tiče sporta. Gledam nove stadione, država je tri napravila, a i ta Alijanc arena nije napravljena tek tako“, rekao je on.

„Hvala državi što nam omogućava da budemo konkurentni. Mogu da odgovorim kontrapitanjem o budžetima, ali to neću da kažem jer ovde nije borba Davida i Golijata već stvar da odigramo lepu utakmicu protiv renomiranog protivnika, veliki respekt prema njima. Ne plašim se nikoga, ni bilo kog rezultata, to sam pokazao. Hoću da igrači budu hrabri, da daju sve što treba, da se borimo. Prvo treba sami da se pogledamo u oči, ima mnogo faktora za dolazak do rezultata, da li taktika, da li je nekome dan, sitnice će odlučiti, možda jedan prekid, možda aut, faul“, dodao je on.

Milojević je ponovio da je ponosan što se ekipa plasirala u najelitnije evropsko takmičenje i da nema razloga za strah jer se borila za šansu da igra protiv najboljih.

„Mi smo veliki klub, igramo u našem gradu, ponosni smo, šta god da bude ja preuzimam odgovornost. Uvek je teško kada dolazite iz kvalifikacija da se dočepate ovako eminentnog takmičenja. Nov je format, počinjemo da se navikavamo na novu eru u fudbalu. Borili smo se za ovo, želeli smo da budemo sa najboljima“, naveo je on.

Trener Zvezde nije se složio sa ocenom da je Benfika u krizi, već je rekao da je to veliki klub sa uspostavljenim sistemom koga kadrovske promene ne mogu mnogo da poremete i dodao da dolazak novog trenera uvek donosi novu energiju ekipi.

„Neću pričati mojim igračima da li smo favoriti ili nismo, to je priča za novinare i medije. Igrači moraju da budu fokusirani na ono što radimo, da damo sve od sebe. Skloni smo da pričamo šta jeste i nije, ja tako ne gledam, da li će neko osvojiti bodove, to su priče za vas. Igračima ću reći da od njih tražim da rade ono što radimo na treningu, da imaju mnogo samopouzdanja i da veruju u sebe, da smo dobar tim i da treba da isporučimo maksimum na terenu“, naveo je.

Upitan je ima li rešenje za brzu igru Benfike.

„Njima ništa ne znači da li igraju kući ili na strani, imaće svoj plan utakmice, niti oni mogu nas da iznenade niti mi njih. Dobro smo radili, dosta smo dobri na fizičkom planu. Intenzitet igranja u Evropi je na većem nivou nego u našoj ligi. Naša liga je sada kvalitetnija i bolja je infrastruktura, bolji su igrači, povećani budžeti i to će nam mnogo značiti. Imaćemo plan utakmice i videćemo koliko ćemo uspeti da ga sprovedemo“, rekao je Milojević.

Na pitanje koliko je ovo važna utakmica za ljude u Beogradu, Milojević je rekao da se fudbal brzo menja i da je u mnogim zemljama postao industrija.

„Pričamo o Portugalu kao o maloj zemlji, možemo tako i o Srbiji da pričamo, znate šta smo prošli poslednje tri decenije, a klubovi učesnici Lige šampiona dolaze iz razvijenijih zemalja, u Engleskoj je to treća grana privrede. Ali imamo nešto što oni nemaju, strast, navijače, ‘Marakana’ je svima poznata i van Evrope, ponosan sam da igramo u takvom ambijentu“, dodao je.

Fudbaler Zvezde Bruno Duarte rekao je veruje u pobedu protiv Benfike.

„Uvek imaju odlične igrače, ovo će biti teška utakmica, važno je da igramo kvalitetno i da damo 200 odsto kapaciteta. Verujem u naš potencijal, to je 11 protiv 11, važno je da damo maksimum, verujem u našu pobedu“, naveo je on.

Upitan da uporedi uslove u Srbiji i Portugalu, rekao je da je portugalska liga na višem nivou, da ima više navijača i da je više stadiona.

„Takođe i Srbija ima odlične igrače pa u tom pogledu nije velika razlika. Zvezda je ogroman klub koliko i Benfika. Imaju sjajnu istoriju, razlika je u investicijama, ali pitaju se igrači“, rekao je Duarte.

(Beta)

