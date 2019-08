Milojević: Neće biti lako protiv Mladosti zbog Kopenhagena

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegovi fudbaleri moraju da budu veoma obazrivi protiv Mladosti u domaćem prvenstvu, s obzirom na to da se utakmica igra izmedju dve sa Kopenhagenom, u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

„Treba da budemo veoma obazrivi, da damo sve od sebe i radimo ono što smo i do sad. Neće biti nimalo laka utakmica jer je izmedju dve sa Kopenhagenom. Moramo da budemo koncentrisani samo na Mladost“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Zvezda će u petak u 20.00 na stadionu „Rajko Mitić“ igrati protiv Mladosti iz Lučana u četvrtom kolu Super lige Srbije.

Utakmica će se igrati tri dana posle duela Zvezde sa Kopenhagenom u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koja je završena burno, rezultatom 1:1.

„Ponosan sam na moje igrače jer su imali želju, motiv i htenje, sve što nas je krasilo. To treba da zadržimo. Ostalo su sitnice i ne bi se trebalo vraćati na to. Nemamo ni puno vremena. Bilo je mnogo komentara, da li je bilo ovako ili onako. Rekao sam igračima da treba da to zaboravimo jer nam je i prvenstvo bitno. Titula je prioritet i daćemo sve od sebe da dodjemo do tog cilja. Posle Mladosti ćemo imati vremena da se fokusiramo na revanš sa Kopenhagenom“, kazao je Milojević.

Istakao je da ga raduju izjave Zvezdinih fudbalera posle utakmice, koji su izrazili uverenje da prolaze u narednu rundu kvalifikacija.

„Moramo da imamo pozitivan duh. To tražim od igrača, ne samo u fudbalu, već i u životu. To ti daje energiju. Ne postoji razlog da se bilo čega plašimo, samo treba da uradimo ono što je do nas. Drago mi je što razmišljaju prvo kao momci, a drugo kao sportisti. Ako radiš nešto a ne veruješ, bolje nemoj da radiš“, rekao je trener Zvezde.

Nije želeo na molbu novinara da komentariše izjavu hrvatskog fudbalera iz Kopenhagena Karla Bartoleca, koji je izmedju ostalog kazao da je Zvezda prosečan klub u kom se izdvajaju samo Marko Marin i El Fardu Ben.

„Ako on to tako misli, nemam tu šta da odgovorim. Živimo u Evropi, svako ima pravo da kaže šta misli. Bukovski je rekao: ‘Što ti kažeš, a ja ti ne odgovaram, ne znači da si u pravu'“, naveo je Milojević.

Milojević je rekao da je naredni protivnik njegove ekipe u Super ligi Mladost agresivna ekipa.

„Mladost je odlična ekipa, što je pokazala i prošle sezone. Poslednjih godina je u samom vrhu srpskog fudbala. Bez obzira na to što Nenad Milovanović neće voditi ekipu, njegov zamenik će bez dileme sprovesti ono što je filozofija Mladosti“, rekao je Milojević i čestitao Milovanoviću na imenovanju na mesto selektora mlade reprezentacije Srbije.

Najavio je da portugalski napadač Tomane „diže obrtaje“ i da bi protiv Mladosti trebalo da dobije minutažu.

(Beta)