Milojević: Nećemo se opustiti posle osvojene titule u Super ligi

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da se njegova ekipa neće opustiti iako je obezbedila šampionsku titulu i da očekuje tešku utakmicu protiv Mladosti u Lučanima.

„Kada smo matematički obezbedili titulu i ostvarili cilj, na utakmici protiv TSC, to veče smo se radovali, a zatim i malo odmorili, to je već iza nas. U ovom trenutku imamo nove ciljeve, to sam rekao i igračima. Nema opuštanja, idemo dalje da radimo. Ima mnogo stvari koje me interesuju, napredak i razvoj ekipe, kao i igrača pojedinačno. Motivisani smo“, rekao je Milojević, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 18.30 u Lučanima protiv Mladosti, utakmicu 34. kola Super lige Srbije. Crveno-beli su u prošlom kolu obezbedili 35. šampionsku titulu, pobedom protiv TSC-a 2:1.

Govoreći o predstojećem protivniku, Milojević je rekao da je Mladost zasluženo ušla u plej-of.

„Pratili smo prethodne utakmice tima iz Lučana. Rasterećeni su i uvek igraju dobro i na strani, a pogotovo kada su domaćini. Imaju spoj izuzetnih igrača, koji su iskusni, ali u poslednje vreme su predstavili i par dobrih mladih igrača. Mislim da su jaki kao kolektiv. Očekuje nas teška utakmica, kao i sve prethodne koje smo odigrali“, naveo je on.

Milojević je dodao da su svi igrači spremni i da nema kadrovskih problema.

„Imali smo par dana odmora. Mislim da će svi biti spremni, pitanje je samo za koji sastav ćemo se opredeliti“, rekao je Milojević.

(Beta)

