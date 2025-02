Milojević: Odigrali smo kvalitetnu utakmicu; Dudić: Zvezda je pokazala da je nivo iznad nas

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je da je njegova ekipa odigrala jako kvalitetno na današnjoj utakmici Super lige Srbije protiv Radničkog iz Kragujevca i da je zasluženo pobedila u tom duelu.

„Želeo bih da se zahvalim ovoj divnoj publici što je došla po ovom izuzetno hladnom vremenu. Kako treniramo tako i radimo, to želimo da prenesemo na utakmicu. Mislim da smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu. Ima tu elemenata da još uhvatimo neke tandeme. Zaslužili smo pobedu posle ovakvog rezultata“, naveo je Milojević za TV Arena Sport.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Radnički iz Kragujevca 6:0, u 22. kolu Super lige Srbije.

Trener Radničkog Feđa Dudić rekao je da je njegova ekipa bila konkurentna u prvih 30 minuta utakmice, nakon čega je Zvezda pokazala svoj kvalitet.

„Poslednja dva puta kad smo igrali ovde su u prva 20 minuta bile rešene utakmice. Bili smo konkurentni do 30. minuta. Dva brza gola pre kraja prvog poluvremena su pokrenula utakmicu. Nismo bili konkurentni do kraja meča, iako smo imali neke prilike. Zvezda je od 30. do 90. minuta pokazala da je nivo iznad nas. Nisam očekivao da će biti ovako, uprkos našim kadrovskim problemima. Nekad treba igrati i protiv jačih protivnika da se vide neke mane. Da se malo spustimo na zemlju. Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi i čestitam sudiji na vrhunskom suđenju“, kazao je on.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa 64 boda, dok je Radnički iz Kragujevca četvrti sa 34 boda.

(Beta)

