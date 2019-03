Milojević: Pauzu iskoristili za oporavak, Mačva kvalitetna

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da je ekipa reprezentativnu pauzu iskoristila za oporavak od povreda i poručio da su svi, osim Marka Gobeljića, spremni za duel protiv Mačve u 28. kolu Superlige.

„Očekuju nas tri utakmice do narednog vikenda, u sledećoj nedelji završavamo redovan deo prvenstva. Posle toga ćemo igrati u ritmu sreda-nedelja gotovo do kraja. Upravo zato sam najviše tokom pauze želeo da mi se vrati povređeni igrači. Rodić je pauzirao od samog starta polusezone i svi smo srećni što će moći da igra već protiv Mačve. Jedino na Gobeljića neću moći da računam, mada i on je počeo da trenira i kada bi bilo potrebno sigurno bi mogao da zaigra, ali bićemo oprezni sa njegovim povratkom“, rekao je Milojević na konferenciji za medije na stadionu Rajko Mitić.

On je potom biranim rečima govorio o Mačvi koju predvodi Darko Tešović.

„Oni se trude da igraju isto na domaćem terenu i na svakom gostovanju, dosta su kvalitetni, imaju odlične pojedince. Tešović je trener koji je takođe 24 sata u fudbalu, što se vidi po rezultatima. Očekuje nas jako zanimljiva utakmica i pozvao bih navijače da dođu i da nas podrže“.

Zvezdin trener osvrnuo se i na žreb, koji je njegovoj ekipi u polufinalu Kupa Srbije dodelio ekipu Mladosti iz Lučana.

„I pre žreba sam rekao, u ovoj fazi takmičenja je svejedno koju ekipu ćemo da izvučemo, svi protivnici su jaki. Mladost je zaista nezgodna ekipa, nije prijatno igrati protiv njih, tako da nas sigurno očekuju dve teške utakmice“, istakao je Milojević.

Utakmica između Crvene zvezde i Mačve igra se sutra od 19 sati na stadionu Rajko Mitić.

(Tanjug)