Milojević: Pobeda nad Spartakom uvertira za Ferencvaroš

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da je zadovoljan pobedom svog tima u današnjem meču protiv Spartaka u 14. kolu Superlige Srbije.

„Crveno-beli“ su na svom terenu savladali Spartak sa 3:0.

„Otvorili smo meč veoma dobro, bili agresivni kada je trebalo uz brz protok lopte i to je nešto što mi se svidelo u prvom poluvremenu. U drugom smo rutinski meč priveli kraju i to nije nešto što mi se sviđa, ta energija igrača koji uđu sa klupe – danas to nije bilo dobro, jer oni ne smeju da spuštaju, već da podižu ritam. Pomogao im je i sudija koji je spustio ritam kao da je utakmica niže lige, tako da ni time nisam zadovoljan. Ipak, čestitam momcima na pobedi i navijačima na podršci, to su pozitivne stvari“, rekao je Milojević, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

Marko Gobeljić je na ovom meču postigao dva gola za Crvenu zvezdu, dok je u prvom timu debitovao Jegor Prucev.

„To su stvari koje dođu same od sebe. Da li je gol dao Gobeljić ili neko drugi, to je manje bitno, ali drago mi je i zbog njega i zbog Pruceva. Najbitnije je da smo osvojili tri boda i da se što bolje spremimo za Ferencvaroš“, dodao je trener Crvene zvezde.

„Crveno-beli“ će u četvrtak gostovati ekipi Ferencvaroša u meču 4. kola Lige Evrope.

„Ako ponovimo odnos iz utakmice protiv Ferencvroša, kao i iz prvih 45 minuta danas, mislim da imamo izgledne šanse da ostvarimo dobar rezultat u Mađarskoj. U Evropi se ne prašta spavanje, da se 45 minuta prespava, to ne može“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

