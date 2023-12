Milojević ponovo u Zvezdi: Na mene klub uvek može da računa

Fudbalski klub Crvena zvezda danas je i zvanićno predstavio Vladana Milojevića za novog trenera, koji je sa crveno-belima potpisao ugovor na dve i po godine.

Milojević je na klupi Crvene zvezde nasledio Baraka Bahara koji je smenjen posle poraza u „večitom“ derbiju od Partizana (2:1) i eliminacije iz Lige šampiona.

On je u prethodnom mandatu na klupi crveno-belih bio od od 2017 do 2019. godine.

„Kada sam odlazio i tada sam rekao da Crvena zvezda uvek može da računa. Kada je došao ovaj poziv, nije bilo mnogo razmišljanja“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare na stadionu „Rajko Mitić“.

„Znate me dobro i znate da sam neko ko veruje rad. Ne volim da se bavim obećanjima, već radom. Uradiću sve što je u mojoj moći, zajedno sa stručnim štabom da nastavimo putem kojim je Zvezda krenula pre par godina“, dodao je on.

Milojević je naveo da će se narednih dana baviti detaljnom analizom. Istakao da je Zvezda na dobrom putu, ali da sigurno ima stvari koje će probati da ispravi. On je rekao i da to ne znači da je prethodni trener radio loše.

„Možemo da pričamo šta hoćemo, na kraju je rezultat merilo svega i svi težimo rezultatu… Rano je da pričam o bilo kakvim analizama, neke utakmice i nisam gledao, bio sam fokusiran na svoj posao“, rekao je Milojević.

„Što se derbija tiče, to je uvek bila bitna utakmica, a Zvezda je imala svoje šanse. Na kraju je došao poraz, ali nije to smak sveta. Idemo dalje, ima još utakmica i gledamo ka budućnosti“, dodao jw.

Milojević je naveo da uvek lakše kada se kreće od nule, nego kada treba održati kontinuitet rezultata.

„Zvezda je gigant, sa armijom navijača o kojima priča ceo svet. Nije lako voditi ekipu i ponavljati rezultate, ali tome težimo. Da je neko pomenuo pre mnogo godina da će Zvezda imati ovakve rezultate, niko mu ne bi verovao“, rekao je Milojević.

„Smatram da sve u životu može da se ostvari i da limita nema, ali je preduslov za to da se vredno radi, sa mnogo discipline, i bez priče. Takav sam čovek i to ću nastojati da prenesem mom timu. Pokušaćemo da zadržimo kontinuitet, ali smo svesni da u fudbalu dođu i loši rezultati. To se ovde tragično shvata, pa se malo naljutimo, ali ćemo se i odljutiti“, naveo je trener Zvezde.

Istakao je da voli da radi pod pritiskom i da je cilj da Zvezda odbrani titulu šampiona.

„Titula je cilj Crvene zvezde i svi moramo da radimo u tom pravcu, od igrača, preko zaposlenih, do menadžmenta. Jedan čovek nikada ne može sam“, rekao je Milojević.

On je naveo da Zvezda ima dobar tim koji je pravljen za Ligu šampiona, odnosno za veliki broj utakmica.

„Sada imamo domaće prvenstvo i kup. Videćemo šta ćemo dalje da radimo. Nisam imao mnogo vremena da razgovaram o tim stvarima, od ponedeljka ću. Videćemo šta je najbolje za klub, zavisi od mnogih faktora… Moramo da sednemo i vidimo koje su moje želje, kakvi su stavovi kluba, da pričamo sa igračima“; rekao je Milojević.

Na kraju, on je ponovio da će dati sve od sebe da predstavlja Zvezdu onako kako dolikuje tom klubu.

„Ponosan sam na sve ono što smo napravili u prethodnom mandatu, ali opet ću ponoviti da je Zvezda za mene nešto posebno. Tako je doživljavam i to se nikada neće promeniti. I kada sam odlazio, rekao sam da Zvezda uvek može da računa na mene. Time sam se vodio i znao sam da kada Zvezdi budem potreban, ona će imati čoveka kog može da okrene, a koji neće reći ne. Ponosan sam zbog toga“, rekao je Milojević.

(Beta)

