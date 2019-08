Milojević pred Vojvodinu: Teška utakmica, pravi derbi

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, pred derbi 7. kola Superlige protiv Vojvodine, rekao je da njegov tim očekuje teška utakmica u Novom Sadu.

„Nismo imali mnogo vremena za slavlje posle plasmana u grupnu fazu Lige šampiona. Uvek je tako u sportu, vrlo kratko možete da uživate u uspesima jer vas već sutradan čekaju novi izazovi. Pred nama je teška utakmica u Novom Sadu, rekao bih pravi derbi. Idemo u goste ekipi koja igra dobro, koja je sjajno startovala i siguran sam da će biti kvalitetna utakmica. Rezultati pokazuju da su bolji nego prošle sezone, u vrhu su tabele i neće nam biti lako“, rekao je Milojević na konferenciji za medije na stadionu „Rajko Mitić“.

Šef stručnog štaba crveno-belih istakao je da je zdravstveni bilten tima takav da nekoliko igrača ima sitne povrede.

Milojević osvrnuo se na učinak Mirka Ivanića u dosadašnjem delu sezone, objasnivši da je on je on plemenit i fenomenalan fudbaler, koji je podredio sebe kolektivu.

„Ako ćemo da tražimo nekog ko je odgovoran za njegovu igru to sam onda ja. Mirko možda nikada nije ni odigrao utakmicu na prirodnoj poziciji koja mu odgovara. Dao nam je ogroman doprinos, ali je često žrtva taktike i mojih zamisli. Njega nikada u prici ne treba stavljati u negativan kontekst, jer će Mirko ostaviti dubok trag u Crvenoj zvezdi. U ovom trenutku je sve u njegovoj igri do mene. Ako igrača koji je krilo stavite, na primer, na poziciju desnog beka ne možete od njega da očekujete vrhunske partije. Mirko ima takav karakter da ukoliko ga stavite na gol, on bi branio sa istim žarom kao što i igra. Fudbaler je za kolektiv, veoma ga cenim i poštujem i licno sam insistirao da dođe, smatram da je jedan od naših najboljih igrača“, rekao je Milojević.

Crvena zvezda će u grupnoj fazi Lige šampiona igrati sa Bajernom, Totenhemom i Olimpijakosom, a Milojević je naglasio da u Ligi šampiona nema teških i lakih grupa.

„Mi smo autsajderi i nisam imao neke specijalne želje pred žreb u smislu koga da izvučemo, ali sam se nadao da to neće biti ekipe protiv kojih smo vec igrali. Pogledajte zvezdice oko grba ekipa koje smo izvukli i biće vam jasno sa kakvim timovima ćemo se takmičiti. Siguran sam da nikom neće biti lako da igra protiv nas, jer se ne predajemo i spremni smo da se borimo sa svakim. Još jednom moram da istaknem da sam ponosan na sve što smo uradili“, zaključio je Milojević.

Meč između fudbalera Vojvodine i Crvene zvezde igra se sutra od 18.45 na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu.

(Tanjug)