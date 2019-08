Milojević: Priča se da sam srećnik, neka tako bude. . .

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, posle prolaska Kopenhagena na penale, priznao je da je svestan da se priča da otkad je na toj funkciji ima puno sreće, mada mu nisu najbolje jasni takvi navodi, ali da želi da nastavi u istom stilu.

„Provlači se priča da sam srećnik, neka bude samo da je do sreće. I Liverpul, Salcburg… Imam utisak da je ljudima najlakše da kažu „imao je sreće“… Neka mi objasne filozofiju sreće, niko nikad je nije definisao. Pokušavam da radim najbolje što mogu, ako sam miljenik sreće i Boga, neka bude tako“, rekao je Milojević i uz osmeh dodao da se nada da će biti „miljenih sreće“ i u Subotici u utakmici 5. kola Superlige Srbije.

Milojević se, na opširnoj konferenciji za medije na stadionu „Rajko Mitić“, ponovo osvrnuo na plasman u plej-of za Ligu šampiona posle dramatičnog duela u Kopenhagenu.

„Šta sam rekao igračima koji su promašili penale? Izgrdio sam ih što su promašili (smeh prim. aut). Salim se, ništa im nisam rekao… Nismo penale vežbali, iako sam za to da se vežbaju. Svi su imali želju da daju gol, bilo je teško da se izvodi sa bele tačke, posebno za one one koji šutiraju desnom nogom“.

On je ponovio da je ponosan na svoje igrače, ali i na činjenicu što je trener Zvezde.

„Lepi su trenuci iz Kopenhagena, nezaboravni. Ipak, nema vrema za slavlje jer nas čeka Spartak, veoma dobar tim sa dobrim trenerom Gaćinovićem. Verujem da će publika uživati“.

Milojević je naglasio i da je dobra stvar za srpski fudbal to što je Partizan prošao Malatiju.

„Podržaću i ja Sava Miloševića kao što je on nas. Dobro je za srpski fudbal, čestitam Partizan. Nadam se da će oba tima na pravi način predstavljati Srbiju u grupnim fazama“, zaključio je on, uz napomenu da je Milan Pavkov i dalje u fazi oporavka i da neće da rizikuje nastup protiv Spartaka.

Utakmica između Spartaka i Crvene zvezde igra se sutra u Subotici od 20 sati.

(Tanjug)