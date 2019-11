Milojević: Repriza Liverpula? Verujem, ali nije plejstejšn

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da će Totenhemu sigurno biti teško u Beogradu u utakmici Lige šampiona i poručio da veruje u novi podvig kao što je to bio slučaj protiv Liverpula prošle godine.

„Čeka nas velika utakmica, kao što je bilo sijaset takvih poslednjih godina. Totenhem je sam krem evropskog fudbala, veoma sam srećan što imamo priliku da u našoj zemlji i pred našim navijačima odigramo sa takvim timom. Predstavićemo se u najboljem svetlu i pokušaćemo da odigramo najbolje što možemo, bez stresa i opterećenja“, rekao je Milojević na konferenciji za medije na stadionu „Rajko Mitić“.

Milojević je svrstao Totenhem uz Bajern kao favorita B grupe.

„Favoriti su za prolaz dalje, ali uradićemo sve što je do nas do dođemo do iznenađenja“, rekao je on, konstatujući da je ekipa izvukla pouke iz Londona i da će sigurno biti drugačije u odnosu na visok poraz (5:0).

Milojević se složio sa navodima da je Crvena zvezda mnogo opasnija kada igra na svom terenu.

„Činjenica je da smo drugačiji na našem stadionu, punim tribinama i uz toliku količinu energije. Nikome nije lako, pa ni najvećim ekipama“.

Milojević je, u svom stilu, izbegao poređenje sutrašnjeg meča sa velikom pobedom nad Liverpulom (2:0), šampionom Evrope prošle sezone.

„Ja verujem u pozitivne stvari, da možemo da napravimo puno. Ne želim da obećavam, niti da poredim… Samo da se spremimo na najbolji način. Nije ovo „plejstejšn“, već realna igra. Ako jednu rupu otvorimo, drugu zatvorimo, treća se otvori. Kada se otvorite primite pet golova, a kad se zatvorite ne šutnete na gol. Ne opterećujem se time“, slikovito je objasnio navode javnosti.

Vezni fudbaler Miloš Vulić najavljuje znatno bolju partiju u odnosu na London.

„Suvišno je pričati o kvalitetu Totenhema. Imali smo ofanzivu, dosta udaraca na gol, ali presekao nas je presekao njihov pogodak i morali smo da se otvorimo. Sada ćemo imati veliku podršku navijača da od prvog minuta budemo agresivni i borbeni“, zaključio je Vulić, koji takođe nije hteo da poredi Totenhem sa Liverpulom.

Utakmica 4. kola B grupe Lige šampiona Crvena zvezda – Totenhem na programu je sutra od 21 sat.

(Tanjug)