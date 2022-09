Milojević: Samo rezultat nije dobar, podrška Srniću

BEOGRAD – Sve je bilo dobro osim rezultata, igrači su pokazali pravi odnos, žao mi je momaka i publike jer nismo uspeli da iz dobre igre i energije dobijemo dobar rezultat, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević posle poraza od Monaka (1:0) na startu grupne faze Lige Evrope.

„Imao sam utisak da smo bliži pobedi, nismo čuvali remi. Znam da Srniću najteže sada, lopta je izlazila van šesnaesterca, mala nesmotrenost. U svim parametrima smo bili bolji. Fali nam taj gol. Sledeća utakmica je Pazar, nešto od čega živimo. JUzećemo dobre stvari iz ove utakmice i poporaviti ono što moramo“, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

On je prokomentarisao zvižduke Srniću, ali i Kataiju, uz konstataciju da navijaču tako ne pomažu ekipi.

„Srnić to nije hteo da uradi. Mora da „kopa duboko“, da se vrati na staru stazu. Dobar meč je odigrao, nemam zamerki na njegovu igru, žao mi ga je, dać mu punu podršku. Zvižhduci Kataiju su me iznenadili, on je prošle sezone imao 45 poena (golovi i asistencije), odigrao je dobru utakmicu, zamalo je dao gol iz slobodnog“.

Na poluvremenu se dogodio i sukob Kange i Bukarija, a Milojević je rekao da takve stvari ne trpi.

„Fudbal je igra emocija, ključa, ali to se reši u svlačionici, interno“, poručio je Milojević.

(Tanjug)

