Milojević: Svaki rekord je lep, nećemo stati…

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, posle pobede nad Zemunom (4:0), rekao je da veruje da se njegov tim nastaviti sa dobrim igrama i pobedama kako bi i pojačao rekord u Superligi.

„Posle prvog gola smo dominirali i došli do trijumfa. Videli smo Zemun koji želi da igra fudbal, sa atraktivnom formacijom, bio je baš zanimljiv meč… Ubeđen sam da će Zemun ostati sulerligaš i to kao klub zaslužuje“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare posle utakmice.

Crveno-beli su 51. put u nizu u Superligi ostali neporaženi i postavili državni rekord, što Milojevića raduje.

„Svaki rekord je lep, nećemo stati na ovome. Ova generacija igra jako dobro, imam veliki fond dobrih fudbalera i nekoliko njih nije ni na klupi. Svi su zaslužili da igraju“.

Prema njegovim rečima Marko Marin nije zadobio težu povredu.

„Marin je osetio zadnju ložu, ne bi trebalo da bude problem, bar je tako rekao. Ipak, tako je i sa Boaćijem, pa ima rupturu lože“.

Trener Zemuna Dejan Đurđević priznao je da Zvezda bila mnogo bolja.

„Ovo je krupan poraz, očigledna je razlika u klasi između dva tima. Do 30. minuta smo se držali, a onda nakon primljenog gola Zvezda je preuzela inicijativu i dominaciju. Milojević je svima podigao standarde trenerima u Srbiji i želi mu da nastavi tako“, zaključio je on.

(Tanjug)