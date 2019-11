Milojević: Titula je prioritet

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je njegova ekipa umorna zbog gustog rasporeda takmičenja, ali da ima veliki fond fudbalera na raspolaganju koji mogu to da izdrže i dodao da je osvajanje titule prioritet.

„Imamo veoma gust raspored i nemamo mnogo vremena za odmor. U sredu smo igrali sa TSC-om, a već sutra nas čeka duel sa Proleterom. Naš rival je veoma disciplinovana i čvrsta ekipa koja ima zanimljiv spoj mladosti i iskustva. Vidi se po rezultatima da su ušli u dobru formu i da nam neće biti lako u Novom Sadu. Umorni smo, ali to je sport, videću danas na treningu na koga mogu da računam, jer i sa zdravstvenim biltenom imamo odredjenih problema“, rekao je Milojević.

Fudbaleri Zvezde igraju u subotu od 16 časova u Novom Sadu protiv Proletera, utakmicu 15. kola Super lige Srbije.

„Pokušavam da uspostavim sistem u kome će svaki igrač znati šta treba da radi. Imamo veliki fond fudbalera i mogu da kombinujem tako da se to ne oseti na rezultat. Igračima treba kontinuitet da bi ušli u takmičarsku formu i to je ono čemu svaki trener teži. Najbolji igrač je onaj koji je zdrav“, naveo je Milojević.

On je dodao da ima problema sa stranim igračima, ali da oni to razumeju.

„Kada neko bude van protokola ne znači da je nešto loše uradio, jednostavno postoji ograničenje i moramo da uspostavimo balans“, rekao je on.

Posle 14 kola Zvezda je prva na tabeli, ali je Milojević rekao da zbog toga ne treba ulaziti u euforiju.

„Čukarički igra sjajno, imaju dobre rezultate i sistem koji grade godinama i to im se pozitivno vraća. Tu je i Partizan koji igra dobro, ali i Radnički i Vojvodina koji su takodje neugodni. Ne treba zaboraviti ni TSC, jer se radi o sjajnoj ekipi. Mi smo u utakmici s njima oborili rekord po broju pretrčanih kilometara i to dovoljno govori o ekipi iz Bačke Topole. Izašli su da se nadigravaju“, naveo je on.

Trener crveno belih rekao je da je svaka sledeća utakmica najvažnija.

„Ako si profesionalac, onda znaš koji su ti prioriteti. Ne vidim zbog čega je Totenhem bitniji od Proletera. Za mene je titula prioritet, a utakmice u Ligi šampiona su satisfakcija za naš dobar rad“, rekao je on.

Ako Zvezda pobedi u Novom Sadu to će biti 100. trijumf Milojevića na klupi crveno-belih.

(Beta)