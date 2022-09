Milojević: TSC opasan kolektiv, cilj da budemo konstantni

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da je rival u 10. kolu Superlige TSC opasan kolektiv i da je cilj njegove ekipe da u sutrašnjem meču odigra 90 minuta fudbala na konstantno visokom nivou igre.

Petostruki uzastopni šampion Srbije dočekaće tim iz Bačke Topole sutra u 20.00 na stadionu „Rajko Mitić“.

„Više preti opasnost od ekipe TSC kao kolektiva, nego od nekog pojedinačnog igrača. Imaju dosta dobro izbalansiran tim, Saša Jovanović je brz igrač, takođe imaju i dva špica koji su istog profila i koji dosta dobro mogu da zadrže loptu kada dođu u tranziciju. Ekipa dugo radi sa istim trenerom, znaju principe, hoće da igraju fudbal, vole da izađu u presing dosta moderno. Stabilna su ekipa sa dobrim relacijama unutar tima“, izjavio je Milojević za zvanični sajt Crvene zvezde.

Trener crveno-belih dobro poznaje kolegu sa klupe TSC Žarka Lazetića.

„Sa Lazetićem sam bio cimer dok sam bio u Omladinskoj školi Crvene zvezde. Znam ga, kao i njegov trenerski put. Radi se o dobrom treneru, koji je veoma studiozan i principijelan u stavrima koje radi, ima svoju filozofiju, veruje u to. Uvek kažem da traje u srpskom fudbalu i ima jedan doabr razvojni put. Poštujem i njega i njegovu ekipu u pripremi utakmice kao i svaku drugu u ligi. Pripremamo se najbolje što možemo, igramo kod kuće. Mi smo Crvena zvezda, mislim da i oni moraju malo da se prilagode nama“, rekao je Milojević.

Osvrnuvši se na 168. večiti derbi protiv Partizana, koji je završen remijem 1:1, Milojević je rekao šta bi njegova ekipa morala da popravi.

„Zadovoljan sam sa nekoliko delova igre, to čime nisam zadovoljan je konstantnost i ofanzivno i defanzivno, falilo je i malo mirnoće pogotovo u tim brzim napadima i tranzicijama, kada smo imali dobre pozicije da zatvorimo utakmicu ili na kraju da povedemo sa 2:1. To su neke stavri na kojima treba raditi. Cilj nam je da igramo konstantno svih 90 minuta, jer mislim da je to jedini pravi put. Naravno u Crvenoj zvezdi je najbitniji rezultat, svaka pobeda nam je bitna, to nam je prevashodni cilj“, rekao je trener Crvene zvezde.

U duel na Marakani crveno-beli ulaze kao lideri šampionata sa 19 osvojenih bodova iz sedam utakmica, dok TSC posle devet odigranih mečeva ima 16 bodova i zauzima petu poziciju.

