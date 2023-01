Milojević: Uvek je dobro pripreme završiti pobedom

ANTALIJA – Sadržajna utakmica, na početku smo bili izuzetno nadmoćni, ali to nismo krunisali golom, potom smo iz predostrožnosti menjali i rotirali, kako igrački, tako i poziciono, pa je onda to delovalo nestabilno u periodima, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević posle pobede protiv Austrije Lustenau (3:2) na kraju priprema u Turskoj.

„Ipak, dobro je pripeme završiti pobedom, ali i time da su svi dobili minute, tako da imamo jasnu sliku ko može, a ko mora još da radi. Mnogo dobrih situacija i prilika, što me raduje, jer na tome radimo. Nema opravdanja, ali sa igračima koji nisu klasični centarfori, a igrali su kao najistureniji sam zadovoljan u smislu kako su odgovarali zadacima, ali sa jednim klasičnim napadačem, to je bila drugačija slika i više postignutih golova. Zalaganje, trčanje i odnos prema igri je za svaku pohvalu“, izjavio je Milojević.

On je konstatovao da je uvek dobro kada pripreme proteknu bez ozbiljnijih povreda.

„Zadovoljan sam time što je većina igrača zdrava. Bilo je sitnijih povreda koje je prouzrokovao tvrđi teren u Turskoj, ali da ne kukamo sad. Nema krupnih povreda koje igrače mogu da odvoje od terena duže vreme, a generalno sam zadovoljan svim urađenim na pripremama, osim onih 45 minuta protiv Ludogoreca“, poručio je Milojević.

(Tanjug)

