Milojević: Uželeli smo se domaćeg terena

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da su igrači spremni za utakmicu sa ekipom Mladosti, koja se igra sutra okviru 18. kola Superlige Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 15.30 časova dočekuju Mladost iz Lučana.

„U mislima nam je samo taj meč protiv Mladosti, jer je to prvi sledeći. O ostalim utakmicama ćemo razgovarati kad prođe ova koja je pred nama. Uželeli smo se domaćeg terena i nadam se da će nam to biti prednost, pored navijača, koji će dati momcima potrebnu dozu energije, nakon psihološkog pada posle Monaka. Dobro je opet igrati kod kuće“, izjavio je trener „crveno-belih“.

Dodao je da njegova ekipa igra sutra sa iskusnim protivnikom.

„Imaju najboljeg strelca lige i znaju kako da igraju superligaški fudbal. Imaju i dva, mlada i atraktivna igrača, koji imaju energije. Odani su svom sistemu koji igraju već godinama, jedan na jedan, plus jedan u defanzivi. To je nešto što njih krasi. Dobri su na prekidima, kako ofanzivnim, tako i defanzivnim. Međutim, do nas je. Ako mi budemo bili pravi i ako momci budu motivisani, mislim da se mi pitamo, što se tiče rezultata“, zaključio je Milojević.

Crvena zvezda je trenutno prva na tabeli SLS sa 44 osvojena boda, dok je Mladost na 12. poziciji sa 15 osvojenih bodova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.