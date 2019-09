Milojević: Vezuje nas prijateljstvo, ali gledam samo teren

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da će iskustvo iz prošle godine biti od velike pomoć za utakmicu protiv Olimpijakosa u Beogradu u 2. kolu B grupe Lige šampiona.

„Igramo prvu utakmicu u Ligi šampiona pred našom publikom protiv renomiranog protivnika. Sve ekipe iz grupe su odlične… Čeka nas spektakl, kao i prošle godine, i trudićemo se da damo sve od sebe. Iskusniji smo za prošlogodišnji nastup u eliti“, rekao je Milojević na konferenciji za medije na stadionu „Rajko Mitić“.

Za dobar rezultat neophodno je 90 minuta koncentracije, naglašava Milojević i iznosi primer iz poraza u Minhenu protiv Bajerna.

„Jedna greska ili pad koncentracije može dosta toga da odluči. Rekao sam igračima posle Bajerna, ne smemo da pravimo početničke greške. Mogu puno da koštaju“.

Olimpijakos je opisao kao veliku ekipa na čelu sa trenerom Pedrom Martinsom.

„Svi znamo šta znaci Olimpijakos, najveći i najpopularniji klub u Grčkoj. Tu je i prijateljstvo dva naroda, a pogotovo dva kluba. Ipak, svako će se boriti maksimalno za pobedu“.

Duel u Beogradu obeležiće prijateljska atmosfera na tribinama navijača srpskog i grčkog kluba.

„Specifična utakmica. Fokusiran sam samo na igru, za to sam odgovoran. Sve ostalo što se desava ne bi trebalo da nam skreće pažnju. Misli bi samo trebalo da budu na terenu“.

Milojević se osvrnuo i na krilnog napadača Olimpijakosa Jorgosa Masurasa, koga je vodio u Panioniosu.

„Te godine je eksplodirao, došaao je iz trećeligaša i sve što je uradio je svojim trudom. Imao je moje neograničeno poverenje. Ako bih jednog dana pisao, a verovatno neću, on bi zaslužio poglavlje šta znači živeti, želeti i kako do toga doći“, zaključio je on.

Iz Zvezde su saopštili da je ostalo još 6.000 ulaznica za utakmicu, koja se igra sutra od 21 sat.

(Tanjug)