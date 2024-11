Milojević želi pobedu fudbalera Zvezde uoči pauze u Super ligi

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je cilj ekipe da pobedi OFK Beograd i na pravi način ode na pauzu u domaćem prvenstvu.

„Idemo sa ciljem da pobedimo. Zavisi i od protivnika kako će se utakmica otvoriti i kog će inteziteta biti. U svakom slučaju očekujem dobru utakmicu, protiv dobrog protivnika. Bodovi i tabela Super lige Srbije, kao i pozicija na kojoj se OFK Beograd nalaz,i ukazuju da nas očekuje odlična utakmica“, rekao je Milojević za klupski sajt.

Fudbaleri Crvenezvezde igraju u nedelju od 17 časova u Zaječaru protiv OFK Beograda, utakmicu 15. kola Super lige Srbije.

„OFK Beograd je pokazao kontinuitet tokom prvog dela prvenstva. Igraju nadahnuto, ekipa su koja ima dosta dobrih pojedinaca, koji utiču na njihovu igru. Takođe imaju problema sa povredama, ali je kod njih izražen više timski duh, nego pojedinci“, naveo je Milojević.

On je dodao da u ekipi ima povređenih igrača i da će videti na koga će moći da računa, a na pitanje o dvojnoj registraciji, pošto je u ekipi OFK Beograda nekolicina Zvezdinih igrača, rekao je da su to stvari koje postoje u Evropi i svetu.

OFK Beograd igra kao domaćin u Zaječaru.

„OFK Beograd igra u Zaječaru na prelepom stadionu, nisam dugo bio tamo. Jedva čekam da izađem na taj stadion, bili smo u Loznici, videli smo kako to izgleda. Stadion u Zaječaru podjednako lepo izgleda. Imamo dosta navijača u istočnoj Srbiji koji će moći da dođu u Zaječar i prisustvuju dobroj utakmici“, naveo je trener Zvezde.

Posle utakmica 15. kola sledi pauza zbog obaveza reprezentacija u međunarodnim takmičenjima, a Zvezda će imati svoje igrače u mladoj i A reprezentaciji Srbiji.

Milojević je rekao da mu je drago što među njegovim igračima ima reprezentativaca, ali da to znači da ne zna na koga će moći da računa na treningu.

On je rekao i da je čuo za inicijativu za skraćenje lige i da se zalaže za sve što nosi dobro srpskom fudbalu.

„Fudbalski sam čovek. Ništa još nije definitivno, ne možemo sada reći neće biti 16 biće 14, 12 ili 10, ne treba licitirati. Sigurno da ljudi koji vode fudbal i koji su zaduženi za to treba da naprave dobar konsenzus i da uključe sve relevantne činjenice i da vide šta je to najbolje za naš fudbal“, rekao je on.

„Od ove sezone videli smo kako funkcioniše i novi format Lige šampiona, uvek sam za nešto što je novo i da probamo da promenimo, da bude još interesantnije, uz dosta dobrih i kvalitetnih utakmica. Kako će na kraju liga izgledati ne znam, ali svakako podržavam ideju“, dodao je Milojević.

‍Zvezda je jedina neporažena ekipa u Super ligi Srbije, prva je na tabeli sa 37 bodova, a OFK je drugi sa 27 bodova i utakmicom više.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com