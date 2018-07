Milorad Mažić oduševio svet: „Bilo je zadovoljstvo gledati te“

Srpski sudijski tim na čelu sa sjajnim Miloradom Mažićem maestralno je obavio posao na derbiju četvrtfinala Mundijala u Rusiji između Brazila i Belgije, prenose sportski mediji.

Autoritativan od prvog do poslednjeg minuta, uvek je bio na pravom mestu, nije sekao igru kad to nije bilo neophodno i, što je najvažnije, nije napravio nijednu grešku!

In my opinion, one of the best reffed games this @FIFAWorldCup. Congratulations to Milorad Mazic for an almost flawless job! It was a pleasure watching you today! @FIFAcom @ussoccer_ref pic.twitter.com/VUBjSqvWqe

— John Paul Motta (@JohnPMotta) July 6, 2018