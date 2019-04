Milosević: Bez kalkulacija u Novom Sadu, želimo treće mesto

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da je utakmica poslednjeg 30. kola Superlige sa Vojvodinom rezultatski važna zbog pozicije broj tri na tabeli.

„Vidim da si svi u nekim kalkulacijama, ali nisam ja neko ko zna da kalkuliše. Nemam takve stvari u glavi. Za mene se pobeda kao motiv ne postavlja kao pitanje. Te vrste kalkulacija ne razumem niti me zanimaju. Nama odgovara samo pobeda i da budemo treći. To nam je interes i ja cu na tome insistirati kod igrača. Utakmica protiv Vojvodine nam je bitna da ostanemo na trećem mestu“, rekao je Milošević na konferenciji u Sporskom centru Teleoptik.

Trener crno-belih rekao je i da će meč u Novom Sadu biti težak i dodao i da mu je Vojvodina jedan od omiljenih klubova iz dva razloga – kao igrač postizao mnogo golova protiv Novosađana, a da je kao funkcioner Fudbalskog saveza Srbije sa tim klubom imao najbolju saradnju.

„Vojvodina beleži napredak u igri u poslednje vreme. Očekuje nas utakmica koja će biti spoj utakmice iz Kruševca sa Napretkom i utakmice sa Čukarickim. Neće bit lako da ih ugrozimo. Biće potrebno mnogo znanja i mnogo želje“, rekao je Milošević.

Milošević je govorio i da li će gledati košarkaski derbi između Crvene zvezde i Partizana, koji se igra danas od 18 sati u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Neću moći celu utakmicu. Gledaću samo poslednja dva minuta, jer se mnogo više nerviram kad gledam košarku nego fudbal. Zvezda je favorit. Možda blaga prednost Zvezdi, ali ona je neznatna, jer je to derbi i to je vrsta pritiska. Mnogo mi se dopada u kom pravcu ide Partizan. Ako to ne bude ove godine, bice sledeće mnogo više“, rekao je Milošević.

Utakmica između Vojvodine i Partizana igra se sutra od 17 sati u Novom Sadu na stadionu „Karađorđe“.

(Tanjug)