Milošević: Napredak je tradicionalno neugodan i nezgodan protivnik

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je danas da je protivnik njegove ekipe na predstojećoj utakmici Super lige Srbije, Napredak iz Kruševca, tradicionalno neugodan i nezgodan rival, i da očekuje da će naredni duel biti izuzetno težak.

„Već poslednjih pet, šest dana je fokus na ovoj utakmici. Ono što sigurno mogu da kažem je da će utakmica biti teška kao i prethodne, Napredak je tradicionalno neugodna i nezgodna ekipa po nas. Analizirali smo prvu utakmicu protiv njih u ovoj sezoni, očekuje nas još jedan težak meč protiv rivala koji je uvek motivisan protiv nas“, naveo je Milošević na konferenciji za novinare.

Partizan će u Beogradu dočekati Napredak u nedelju u 16 časova, u 16. kolu Super lige Srbije.

„Napredak uopšte nije loša ekipa, kao što je u jednom momentu delovalo, siguran sam da će sutra biti na svom najvišem nivou i da će biti jako teška utakmica, imaju kvalitetan tim“, dodao je Milošević.

Trener Partizana je rekao da ne može da računa na Gajasa Zahida i Đorđa Jovanovića, koji su ozbiljnije povređeni, i da u ekipi nema igrače takvih profila koji mogu da nadoknade njihov izostanak.

„Zahid i Jovanović neće biti tu duži period. Prezadovoljan sam kako je prošla reprezentativna pauza, svi su došli u dobrom stanju, možemo da računamo na sve ostale. Ne možemo da nadoknadimo izostanak Zahida i Jovanovića, nemamo taj profil igrača, probaćemo na drugačiji način da igramo, da se prilagodimo novonastaloj situaciji“, kazao je on.

Partizan je treći na tabeli sa 27 bodova, dok Napredak zauzima 12. mesto sa 16 bodova.

„Uvek gledamo prvu sledeću utakmicu i ništa dalje od toga. Do sad je bilo dobro i treba da probamo da nastavimo tako. Mi smo sada u solidnoj situaciji na tabeli u odnosu na kad sam došao. Ova ekipa je sklona padovima, i u toku utakmice, i u kontinuitetu, nikad ne treba da pomislimo da smo bolji nego što jesmo. Jesu dobri rezultati, ali smo imali i padove u tim utakmicama. Insistiram da fokus na svakoj utakmici bude kao da je evropska i da poštujemo sve rivale“, dodao je Milošević.

Trener Partizana je rekao da hladnije vreme može biti dobro po njegovu ekipu, jer ih podstiče da više trče.

Milošević je kazao da omladinski igrači koji su se priključili prvom timu dobro rade na treninzima i da postoji mogućnost da na utakmici protiv Napretka uđu u igru.

„Omladinci će ostati sa nama, možda priključimo još njih. Ova trojica (Mihajlo) Petrović, (Dušan) Jovanović i (Zoran) Alilović su kroz treninge pokazali da zaslužuju da budu tu. Dobra stvar je što su oni igrali seniorski fudbal već. Jako je teško ući iz omladinaca u prvi tim, a oni nemaju nikakve probleme na treningu. Neću imati nikakav problem da bilo ko od njih igra 15, 20 minuta“, rekao je on.

Milošević je naveo da su on i ostatak stručnog štaba Partizana prilagodili igru mogućnostima ekipe.

„Jedina bitna stvar su nam bili rezultati, trudili smo se da taktičke zahteve prilagodimo mogućnostima ekipe, u odnosu na protivnike. Momci su slušali i uspevali da to sprovedu na terenu, protiv praktično svih protivnika. Jako je bitno da mi koji analiziramo i pokušavamo da napravimo taktiku za utakmicu znamo šta zaista ekipa može. Došli smo do određenog dobrog nivoa. Sad moramo opet da nalazimo nove načine shodno povređenim igračima“, rekao je on.

Trener Partizana je rekao da je zadovoljan pobedničkim mentalitetom koji vlada u ekipi i tu posebno istakao Bibrasa Natha.

„Pobednički mentalitet je prisutan kod dosta momaka u ovom klubu. Natho je pravi primer jer on to i demonstrira na terenu. Suština je da kao strani igrač pored kvaliteta budete primer mladim igračima. Ljudski kvalitet je podjednako važan kao fudbalski, oni treba da budu primer u svemu“, naveo je Milošević.

Milošević je dodao da povratak navijača na stadion ima fenomenalan uticaj na igrače i pozvao pristalice Partizana da nastave da prisustvuju utakmicama u velikom broju.

(Beta)

