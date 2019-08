Milošević: Ništa nije gotovo, čeka nas pakao u revanšu

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, posle pobede u Beogradu nad turskom Matalijom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, bio je zadovoljan igrom svog tima.

„Čestitam momcima na odličnoj igri, po najboljoj od kada sam u Partizanu. Ozbiljnu ekipu Malatije sveli su na sve ono što smo imali sa slabijim ekipama. Imali smo nesreću da primimo gol, ali smo pored toga postigli tri. Mogli smo postici još dva ili tri. Bio bih nekorektan ako bih tražio više od ovoga u ovom momentu“, rekao je sinoć Milošević na konferenciji za medije.

Trener crno-belih prokomentarisao je i napadački trio Sadik-Suma-Asano, koji je dobro funkcionisao na meču protiv Malatije.

„Ja od kada sam došao, insistirao sam na jednom segmentu, a to je brzina. Radili smo na tome od početka, to je filozofija koju zastupamo i ja i moj stručni štab. Ovo večeras je rezultat naše individualne igre, ali i kvaliteta igrača koje smo doveli. Mislim da je ovo tek početak i najbolje tek predstoji. Asanu treba određeni period da se uklopi, večeras je prvi put stao sa ekipom na teren, ali jasno je da njegova brzina može mnogo toga da promeni“, rekao je Milošević.

Milošević je upitan i da prokomentariše šta se desilo sa ekipom, koja je drugačija u odnosu na onu iz prethodne utakmice.

„Uh, ovaj odgovor zahteva malo duže vremena. Ja sam rekao da ova ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu i da može 30-40 odsto bolje od ovoga, mada su se neki smejali na to. Naravno da je potrebno vreme da biste napravili pomake. Ja sam izbegavao da ističem svoje zasluge i stručnog štaba i činiću to ubuduće. Uvek sam isticao da ekipa ima kvalitet, i jako je bitno da je jako profesionalna i da prihvata zahteve bez pogovora. Jako je bitno da se sprovode ideje. Rezultate već vidite, iako smo daleko od toga da smo završili našu priču u Evropi, ali mi je drago da mnogo više ljudi sada vidi to što radimo“, rekao je Milošević.

Milošević je rekao i da ih Malatija nije iznenadila.

„Mislim da nije, ali ne želim da zvučim prepotentno. To nam je posao, da analiziramo protivnika i da neutrališemo njihove vrline. Uradili smo to u velikoj meri rezultat je mogao da bude veći u našu korist“, rekao je trener Partizana.

Objasnio je i koliko primljeni gol komplikuje situaciju pred revanš.

„Moralo je i to jednom da se desi, i desilo se večeras, ali smo na sreću uspeli da postignemo tri gola. Ovaj treći je jako bitan, ali nas svejedno čeka pakao tamo. Ovo je ekipa koja takođe ima brzinu napred i mislim da će tamo biti potpuno drugačija priča“, rekao je Milošević.

Pre susreta s Malatijom, Milošević je rekao da je to najvažnija utakmica u sezoni, pa je bio upitan da li mu sada iz ovog ugla sezona deluje lepo i koliko je bitno što su igrači videli da mogu.

„Ništa nismo završili. Čak i ako prođemo Malatiju, imamo još jednu komplikovanu ekipu, ali je bitno da su momci videli koliko mogu“, zaključio je Milošević.

