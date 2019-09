Milošević o ovacijama: Sve po zaslugama, ali…

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, pred meč 10. kola Superlige protiv Radničkog iz Niša, rekao je da će njegov tim i lično na Čairu imati ozbiljan ispit.

„Kasnije imamo trening pa ću imati širu sliku. Za sada deluje da ću imati sve igrače na raspolaganju. Čeka nas je to jedno od najtežih gostovanja u ligi, tako ćemo i pristupiti utakimici. Igramo protiv ekipe koja je motivisana, koja u poslednjih nekoliko godina ima fenomenalne rezultate. Sigurno da će i sutra probati da nas iznenade. Potreban nam je makisimum ako želimo pozitivan rezultat“, rekao je Milošević na konferenciji u SC Teleoptik.

Milošević je upitan da li može da uporedi trenutnu ekipu Radnickog sa onom iz prošle sezone.

„Deluje da je Radnički imao jaču ekipu prošle godine, ako pričamo o imenima. Oni su malo problemu kao i mi. U poslednjih par godina veliki broj igarača otišaa i došao. Bez obzira na to, oni su jedna od igrački najjačih ekipa. Nezahvalno je da poredim trenere. Imam veliko poštovanje prema Kosanoviću“, rekao je Milošević.

Trener crno-belih rekao je da će njegov tim imati težak ispit u Nišu.

„Kosanović ima iskustvo, znanje, poznaje ligu i sigurno da su to stvari koje su plus. Moža je Radnički zbog gospodina Kosanovića jači. Sigurno da će donesti dosta dobrih stvari. Ja ću biti na velikom ispitu, kao i cela moja ekipa“, rekao je on i dodao da će najveća opasnost biti nadapačka linija Nišlija.

Milošević je govorio i u kakvom su stanju Bibras Natho i Takuma Asano.

„Asanovo stopalo je dosta dobro, više smo ga odmarali, a jer ga je umor stizao više zbog povrede. Kod Natha je bio udarac u pitanju, ništa ozbiljno“.

Milošević je rekao i da se uzda u odbranu, koja je do sada primila tri gola.

„Posao svih je da brane, jer nije odbrana kriva za primljene golove već ceo tim. Zasluga što smo primili tri gola je što igramo kao tim igramo defanzivno… Verujemo u defanzivnu liniju i Vladimira Stojkovića, za koga smatram da je najbolji golman u zemlji. Meni je draga druga stvar, primili smo tri gola igrajući jako visko u napadu i rizično. To je pokazatelj da naša zadnja linIja kvaliteno rešava situacije“.

Milošević je u martu preuzeo Partizan i od tada preživeo zvižduke i teranje sa tribina sve do ovacija posle pobede u 161.večitom derbiju.

„Želim da verujem da je to po zaslugama. Partizanova publika je zahtevna, ali ume da prepozna stvari. To je najveća nagrada. To sam govorio i pre, da će publika da se vrati na stadion kada zaslužimo. Trener mora da bude spreman na obe situacije, to je život trenera. Verujem da sam spreman na sve. I ja ću odave biti oteran, kao što je svaki trener iz svake ekipe, u svakoj ligi, bio u nekom momentu oteran. Ako niste spremni na to, ne možete da se bavite ovim poslom, ali u tome je draž“, zaključio je Milošević i dodao da još uvek nije uživao u rezultatima koje ostavario do sada.

Meč 10. kola Superlige između fudbalera Radničkog i Partizana igra se sutra od 15 sati.

(Tanjug)