Milošević o sukobu sa navijačima: Budalaštine i izmišljotine

BEOGRAD – Trrener fudbalera Partizana Savo Milošević demantovao je pisanje beogradskih medija o fizičkom sukobu sa navijačima crno-belih.

Milošević je istakao da ta priča traje već mesec i po dana i da se trudio da izbegne da govori o budalaštinama i izmišljotinama.

„Lično nisam pogođen, svako ko je hteo da proveri u kom sam stanju je mogao da vidi u izveštajima sa treninga i utakmica. Mogao je da to proveri pre mesec i po dana. Jasno je da je prica smišljena nekoliko dana uoči nastavka prvenstva da se ja destabilizujem i verovatno klub i igraci. Mislim da je to instruirano“, rekao je Milosević na konferenciji za medije pred meč Superlige sa ekipom Mladosti.

Milošević je istakao da je upoznao mnogo novinara i dobrih i loših i manje dobrih.

„Ove ne mogu da svrstam uopšte u novinare. To je običan ljudski šljam koji je zarad ličnih interesa spreman da gazi po ljudima. Ponavljam da mene neće poremetiti niti ce, ali sam bio u situaciji da objašnjavam deci. To mi govori da su ti ljudi spremni na sve. Pretpostavljam da imaju neke nadređene koji im to nareduju. Moja poruka im je da se bave sobom, ja nemam strah nikakav. Svako će da žanje ono što je sejao u životu. Doći ce vreme pre ili kasnije. Meni je ovo poruka da oni nadređeni koji su ovo organizovali žele da mi pokažu svoju moć, a ja vidim njihovu slabost i strah od Partizana“, zaključio je Milošević.

(Tanjug)

