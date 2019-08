Milošević pred Rad: Makismalan pristup kao protiv Malatije

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, pred meč 5. kola Superlige protiv Rada, rekao je da njegov tim mora da ima maksimalan pristup.

„Neću vam mnogo biti od pomoći danas. Juče smo igračima dali neplaniram slobodan dan, zbog potrošnje koju su imali u četvrtak. Posle utakmice stručni štab i ja smo odlučili da je bolje da odmorimo. Tek na večerašnjem treningu ćemo znati stanje svih igrača“, rekao je Milošević na konferenciji za medije u SC Teleoptik.

Milošević je istakao da Bojan Ostojić neće biti u kombinacinji za šusret protiv Rada.

„Već smo imali jedno loše iskustvo u ligi protiv Kruševca pre sedam dana. Takve stvari ne smemo da dozvolimo apelovaću na igrače, bez obzira na umor, na trenutnu situaciju da pristup mora da bude maksimalan kao što je bio protiv Malatije“, rekao je Milošević i dodao da ove godine nije uživo gledao sutrašnjeg rivala.

„Rad nije dobro počeo ovu sezonu i poslednjih par godina se dosta muči u Superligi, ali je svakako.klub koninje dugo tu i iskusan superligaš i uvek može da napravi problem. Ovakve utakmice isključivo zavisi od nas, od onog što ćemo mi uraditi na terenu, uz dužno poštovanje Radu“.

Fudbaleri Partizana u prethodnih nekoliko utakmica pokazali su nekoliko različtih izdanja.

„Taj napadački fudbal koji forsiramo je ideologija Partizana, to je konstanta. To je nemoguće u svakoj utakmici. U periodu smo koji je osetljiv i dalje smo pod psihološkim pritiskom, jer imamo takmičenje od kojeg nam u velikoj meri zavisi budućnost u svakom smislu. Mislim da je logično i realno da u nekim situacijama moje odluke, moraju da budu u skladu sa rezultatom koji želimo da postignemo. U dvomeču sa Malatijom smo imali više šansi u odnosu na našeg ozbiljnog rivala i zasluženo smo prošli. Nismo imali sreće, nismo to slučajno uradili i nismo uradili ružnim fudbalom. U obe smo utakmice smo imali sedam, osam zicera, plus polušanse. To su činjenice, neću dizati ekipi, biću uvek više kritičniji i samo kritičnini. Ovo je samo realna sagledavanje stvari.“

Milošević je još jedno istakao da prelazni rok nije gotov i da trenutni tim daje svoj maksimum.

„Rekao sam da neću da se žalim, a nismo završili prelazni rok. Prihvatio sam situaciju, za neke stavri smo se izborili. Bilo je tu dosta muka. Niti želim da se pravdam, niti sam takav čovek

Kad se prihvatim nečega, moj posao je da dam svoj maskimum. Mislim da ekipa daje svoj maksimim“.

Milošević je upitan i kada će Takuma Asano u top formi.

„Njegov ritam ćemo morati da dižemo kroz utakmice i tening. Nemamo. prostora za nešto drugo. Bitno je da je izdržao 90 minuta“, rekao je on.

Novinare je zanimalo i da li bi želeo da vidi po jednog srpskog predstavnika u Ligi šampiona i Ligi Evrope ili dva u LE.

„Najbitnije da oba predstavnika budu u Evropi“, rekao je Milošević.

Trener crno-belih prethodno je podržao Crvenu zvezdu u borbi za Ligu šampiona, a Vladan Milojević je juče uzvratio istom merom i podržao Partizan u borbi za Ligu Evrope, a novinare je zanimalo da li je odnos između dva trenera prilika da se smanje tenzije između dva kluba.

„Nemam šta da smiruje. Sa Vladom sam i pre bio u korektnim odnosima, sa Mrkelom sam sarađivao u FŠ, sa Terzićem sam vojeveo na terenima… Ne znam zašto bih bilo šta smirivao? Ja ću sigurno imati korektan odnos prema njima, a znam i oni prema nama“, zaključio je Milošević.

Meč između Partizana i Rada igra se sutra od 19 sati na stadionu u Humskoj.

