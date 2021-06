Milvoki izborio sedmi meč protiv Bruklina

Košarkaši Milvokija pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Bruklina sa 104:89 i tako izborili sedmi, odlučujući meč u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Bakse su do pobede u meču u kojem su konstantno imali prednost vodili Kris Midlton, Janis Adetokunbo i Džru Holidej koji su ubacili 89 od 104 ukupno poena.

Midlton je postigao 38 poena, što je njegov rekord karijere u plej-ofu, a upisao je i deset skokova i po pet asistencija i ukradenih lopti.

Adetokunbo je dodao 30 poena, uz 17 skokova, dok je Džru Holidej meč završio sa 21 poenom, osam skokova i pet asistencija.

„Uopšte nismo razmišljali o pritisku. To je košarkaška utakmica, to je tako jednostavno. Znamo šta bi značilo da smo izgubili, ali to je samo košarka“, rekao je Midlton posle meča.

U timu Bruklina najbolji je bio Kevin Durent sa 32 poena i 11 skokova, dok je Džejms Harden zabeležio 16 poena i sedam asistencija.

Odlučujući meč ove serije, u kojoj je u svih šest utakmica slavio domaći tim, igra se u noći izmedju subote i nedelje u Bruklinu.

(Beta)

