Ministar sporta Zoran Gajić ugostio mađarskog kolegu Salaja-Bobrovnickog

BEOGRAD – Ministar sporta Zoran Gajić sastao se danas sa mađarskim kolegom Krištofom Salajem-Bobrovnickim i razgovarao sa njim i dodatnom unapređenju saradnje, posebno u oblasti sportske diplomatije.

„Pre svega drago mi je što je mađarski ministar odbrane i sporta došao da porazgovaramo i o sportskim temama. Nekoliko naših saveza je napravilo bilateralnu saradnju, ali ćemo i sa jedne i sa druge strane ohrabriti i sve ostale da što više sarađuju u obostranom interesu“, rekao je Tanjugu ministar Gajić.

Vaterpolo, odbojka i neki drugi savezi dugo sarađuju, ali još je mnogo aspekata gde možemo da imamo obostranu korist, dodao je on.

„Pre svega mislim na razmenu iskustava u trenažnom procesu, zajedničkom treningu, prijateljskim utakmicama, ali isto tako i u nečemu što može da se nazove sportska diplomatija. U evropskim konfedederacijama, u svim sportovima postoji između 45 i 55 ili 56 članica. Naši savezi su članovi Balkanskih konfederacija gde ima oko 10 članica, plus- minus jedan, a Mađarska u Srednjeevropskom gde ima sedam, pa izračunajte kolika je to snaga, 18 od 56, u izboru rukovodećih struktura od UEFA, pa nadalje“, istakao je Gajić.

Prema njegovim rečima, kad se ovako povežu Srbija i Mađarska ili Srbija – Slovenija, Srbija – Hrvatska, Srbija – Turska, može da se ostvari zaista dobar interes.

Gajić je istakao da sa mađarskim kolegom, na ovom nivou, nije razgovarao o kvalifikacionoj grupi za Evropsko prvenstvo u fudbalu, gde će dve selekcije igrati jedna protiv druge, ali je naglasio visok stepen saradnje, posebno na najvišem nivou predsednika Aleksandra Vučića i premijera Viktora Orbana.

„To je primer kako i svi ostali treba da rade. Vaterpolo saradnja traje decenijama, imaju i lične odnose i prijateljstvo, bez obzira što su ljuti rivali u bazenu, prijateljski odnos ostvaren je u odbojci, već se pravi jedno zajedničko Evropsko prvenstvo, u rukometu takođe, veliki broj naših igrača i trenera je u Mađarskoj, košatkaša takođe. Ovo je jako lepa priča, ali mislim da može da bude još bolja“, zaključio je Gajić.

(Tanjug)

