Miško Ražnatović za Tanjug: Srbija sa Jokićem na balkonu

PRAG – Onog trenutka kad je Nikola Jokić objavio da će igrati za reprezentaciju, rekao sam da će Srbija biti evropski prvak, izjavio je ekskluzivno za Tanjug u Pragu najuticajniji evropski košarkaški agent Miško Ražnatović.

Srbija za sada ima učinak četiri od četiri u prvoj fazi prvenstva Evrope i sutra će igrati sa Poljskom za prvo mestu u D grupi.

„Veoma sam zadovoljan igrom Srbije jer je prosečna razlika, sa kojom su dobijene prve tri utakmice 25 poena. I ne samo to, uopšte igra je impresivna. Više puta sam rekao da me ova igra podseća na igru Jugoslavije 1991. godine u Rimu i dve godine ranije u Zagrebu, kada smo često davali poene da se lopta ne spusti na parket“, rekao je Ražnatović.

Vidljivo je da je hemija u timu sjajna, sve ovo obećava da bi zaista Srbija mogla da napravi veliki rezultat na prvenstvu, dodao je on.

„Odbrana je odlična, atmosfera u ekipi je sjajna. Imate odlične pojedince. Uvek se govorilo da su baza pozicije jedan, tri i pet. Imate Jokića najboljeg na svetu, Micića najboljeg u Evropi, Lučića koji je poslednje dve godine među najboljih 10 u Evroligi.. Tu je Milutinov koji ima minutažu od desetak minuta i što je normalno jer je ispred njega Jokić. Siguran sam da bi u svim drugim reprezentacijama bio neprikosnoveni starter. Gudurić kreće sa klupe, to su sve velika imena. Sve se sklopilo i miriše na dobro“.

Ražnatović je podsetio da su Jokić i Micić igrali zajedno u Megi, dve-tri godine, kada su se, kako je naveo, košarkaški oformljavali.

„Sarađivali su sjajno, napredovali su mnogi i sada je to mnogo jednostavnije. Pričajući sa obojicom, oni kažu da je pravo uživanje igrati zajedno. Dobro se poznaju i lako to ide. Najbolji igrač Evrope je na poziciji jedan, najbolji igrač sveta je na poziciji pet. Igrali su zajedno kada su bili klinci i ovo je stvarno jedna velika privilegija i velika pogodnost za tim u kom su. Zaista mislim da će to biti baza na koju na kojoj će Srbija napraviti rezultat koji se očekuje već decenijama“.

On je otkrio i da je kondicioni trener Mege Marko Sekulić uz reprezentaciju zahvaljući tome što je Jokić u timu.

„Sekulić mora da propusti ceo pripremni period kluba da bi bio ovde sa reprezentacijom. To je katastrofa za klub gde su mladi igrači koji moraju mnogo da rade, ali kada smo u februaru pričali o tome, rekao sam mu da će mu klub dati odobrenje da ide na prvenstvo ako bude Jokić igrao. Tada sam i rekao da ako Jokić bude igrao za reprezentaciju, da će svi ti ljudi završiti na balkonu i nisam želeo da mu Mega ne dozvoli da bude na balkonu. Ne važim za dobrog prognozera jer me uglavnom povuku emocije za moje igrače, ali ova godina je baš izuzetak jer sam od novembra tvrdio da će Efes uzeti titulu, takođe sam tvrdio da će Golden Stejt uzeti trofej u NBA i ovo bi bila tačka na I“.

Ražnatović je prokomentarisao i nastup selekcija iz regiona.

„Bosna je prijatno iznenađenje s obzirom na to da su za ovakav sistem takmičenja jako limitirani. Imaju dva sjajna igrača i to su Musa i Nurkić koji su se podredili kolektivu. Crna Gora je vrlo hendikepairana na spoljnoj liniji, bez Nikole Ivanovića i još nekih igrača koji su zbog povrede propustili takmičenje. Na kraju krajeva, svi zaboravljaju da je to nacija sa 600.000 stanovnika i njihov veliki uspeh je što uopšte igraju na prvenstvu. Hrvatska je sa Smitom popunila bekovsku liniju, ali po mom mišljenju ne izgledaju dobro i mislim da će to na kraju biti jedan prosečan rezultat“.

„Kada je Slovenija u pitanju, njih su mnogi pre početka videli kao prve favorite za zlato. Moje mišljenje je bilo drugačije, ne zbog tog poraza od Bosne, već sam govorio da imate devet utakmica, a oni imaju kratku rotaciju. Pri tome, unutrašnja linija je jako slaba sa Tobijem i Čančarom. U ovom sistemu bez četiri dobra visoka igrača ne možete da igrate“.

Kada su glavni konkurenti za medalju u pitanju Ražnatović je posebno izdvojio Grčku i rekao da bi voleo fiunale između te reprezentacije i Srbije.

„Moje mišljenje je da će se Španci vratiti kući pre četvrtfinala. Francuzi suštinski nemaju kvalitet na bekovima. Oni imaju Albisija koji je srednji Evrokup nivo i Ertela koji je već ušao u godine i nije ono što je bio. To nije dovoljno da biste osvojili Evropsko prvenstvo. Po mom mišljenju, dve najbolje reprezentacije su Grčka i Srbija“.

Možda bi Nemci mogli da naprave iznenađenje, nemaju kvalitet kao ove dve reprezentacije, ali imaju domaći teren i mogu da iznenade kao što je to uradila Slovenija pre pet godina. Litvanci imaju problema sa bekovskom linijom i mislim da bekovi i stručni štab ne prate tu visoku liniju. Jednostavno to nije dovoljno za najviši mogući nivo, naveo je Ražnatović.

„Iskreno očekujem i to bi bilo najbolje za evropsku košarku, da se u finalu nađu Srbija i Grčka, to bi bio spektakl, repriza one utakmice koja je bila fantastična nedavno u Areni, s tim što će oba tima biti u znatno boljoj formi. Verujem da cela Evropa i svet žele da vide duel Adetokumba, drugog najboljeg igrača NBA lige i Jokića, koji je najbolji. Takav duel u finalu Evropskog prvenstva mislim da se nije dogodio nikada pre, a mislim da se neće dogoditi ni u budućnosti“, zaključio je Ražnatović.

(Tanjug)

