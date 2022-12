Mitrović: Razočarani smo, nismo očekivali eliminaciju sa SP, idemo u nove pobede

DOHA – Srpski fudbalski reprezentativac Aleksandar Mitrović izjavio je večeras da su igrači našeg nacionalnog tima dali sve od sebe na meču protiv Švajcarske u trećem kolu grupe G na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Naša selekcija nije uspela da se plasira u osminu finala SP u Kataru. Srbija je večeras poražena od Švajcarske 3:2, dok je Kamerun pobedio Brazil 1:0 u mečevima poslednjeg, trećeg kola grupe G. Brazil i Švajcarska su izborili osminu finala, dok su Kamerun i Srbija završili učešće na Mundijalu.

„U svlačionici je bio muk. Težak poraz, težak trenutak za sve nas. Ne znam šta bih rekao. Stvarno smo prazni. Dali smo sve od sebe, svoj maksimum, ali očigledno to nije bilo dovoljno. Razočarani smo, pošto znamo kakvu smo podršku imali i nismo očekivali ovo“, rekao je Mitrović za RTS.

Mitrović je istakao da je spreman da sa saigračima istrpi sve kritike zbog loše igre na Mundijalu u Kataru.

„Kada je bilo lepo, pljuštale su pohvale. Sada će biti kritike, moramo to stoički da podnesemo. Psihički će sigurno trebati vremena da se sve slegne. U ovom trenutku je to bio naš maksimum, ali očigledno to nije bilo dovoljno. Da li smo mogli bolje u nekim detaljima, sigurno je da smo mogli. Švajcarska je danas bila bolja i zaslužila je prolaz. Mi da stresemo prašinu sa sebe i krenemo u nove pobede“, dodao je napadač Fulama.

Mitrović je naveo da su fudbaleri Švajcarske kaznili svaku grešku srpskog tima.

„Ova ekipa igra dugo zajedno, duži period smo sa selektorom Draganom Stojkovićem. Kako utakmice idu, to izgleda sve bolje. Možemo svaku i da izgubimo i dobijemo, ali to je naš stil. Mislim da su ove tri utakmice dokaz koliko je teško stići na SP. Svaka greška je bila kažnjavana. Moramo da poboljšamo te sitnice, taktičke stvari. Nemamo za čim da žalimo, dali smo sve od sebe, ali nije bilo dovoljno… Mislim da nikada nije bila pozitivnija atmosfera. Zahvalio bih se navijačima na podršci. Sigurno da ova ekipa neće odustati i da ćemo nastaviti da ginemo za ovaj dres. Pustićemo ovo da se slegne, da se oporavimo i idemo u nove pobede“, zaključio je Mitrović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.