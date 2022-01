Mladić koji je već 9 godina u azilu u Australiji objavio poruku za Đokovića

Mehdi Ali, azilant koji je s 15 godina brodom stigao u Australiju jer je kao pripadnik arapske manjine Ahvazi bio progonjen u Iranu, već devet godina nalazi se u hotelu Park Royal u kojem je zadnjih dana bio zatvoren Novak Đoković.

Medijima su se proširile priče o groznim uslovima u kojima migranti žive tom hotelu. Mehdi Ali sada je na Tviteru objavio poruku upućenu najboljem teniseru sveta.

„Optimističan sam da će Novak Đoković govoriti o nama“, napisao je.

Za razliku od Đokovića, njemu nije dopušteno da napusti hotel. Veliku većinu dana provodi u sobi, a čak i kad izađe iz nje, Đokovića nije mogao da vidi zbog mera i čuvara koji se nalaze na svakom spratu hotela.

„Tužno je koliko mi se novinara javilo juče i pitalo me o Đokoviću. Ja sam već 9 godina u kavezu, danas mi je 24. rođendan i sve o čemu me pitate je on. Pretvarate se da vam je stalo do mene, a onda odmah pitate za Đokovića“, napisao je na Ali pre nekoliko dana na Tviteru.

Mladić je za AFP rekao da mu je Đoković omiljeni teniser i da ga je rastužila vijest o situaciji u kojoj se našao.

„Mediji će sad više pričati o nama, verovatno celo svet, što je jako tužno, samo zato što je Đoković bio ovde na nekoliko dana“, rekao je.

Vlasti u Australiji su prihvatile njegov zahtev i sad zakonski ne može da bude vraćen u Iran. Bio je zatvoren u Nauru i Brizbejnu, a sada je u hotelu u Melburnu.

„Niko ne pita za nas koji smo ovde godinama“

It's so sad that so many journalists contacted me yesterday to ask me about Djokovic. I've been in a cage for 9 years, I turn 24 today, and all you want to talk to me about is that.

Pretending to care by asking me how I am and then straight away asking questions about Djokovic.

— Mehdi Ali (@MehdiAli98) January 6, 2022