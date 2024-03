MOK: Nema govora o razmatranju sankcija protiv Izraela

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) ne razmatra „sankcije“ Izraelu za Olimpijske igre ovog leta u Parizu, izjavio je danas visoki zvaničnik olimpijskog tela.

To je rečeno pošto su levičarski poslanici u francuskom parlamentu zatražili da izraelski sportisti učestvuju pod neutralnim zastavom.

Oko 30 poslanika francuske radikalno levičarske stranke „Nepokorena Francuska“ i ekoloških stranaka uputilo je 20. februara pismo predsedniku MOK-a Tomasu Bahu (Thomas Bach), u kojem traže da tokom narednih Olimpijskih igara primene iste kazne kao za Rusiju i Belorusiju. Poslanici su međutim ostavili otvorenu mogućnost ukidanja tih sankcija u slučaju trajnog prekida vatre u pojasu Gaze.

„Danas nema govora o razmatranju sankcija“, rekao je novinarima Pjer-Olivije Bekers (Pierre-Olivier Beckers), predsednik Komisije za koordinaciju Olimpijskih igara 2024.

„Elementi koji su naveli MOK da prvo sankcioniše Rusiju, a zatim Ruski olimpijski komitet, su specifični jer su jasno prekršili suštinske elemente Olimpijske povelje“, dodao je Bekers.

Prema njegovim rečima, to nije slučaj sa palestinskim i izraelskim olimpijskim komitetima koji „mirno koegzistiraju“. „Sasvim je jasno da su to različite situacije“, dodao je on.

MOK je preporučio međunarodnim federacijama da Rusima i Belorusima zabrane svetska takmičenja nekoliko dana posle početka ruske invazije na Ukrajinu, krajem februara 2022. godine.

Godinu dana kasnije, u martu 2023. godine, MOK je saopštio da će dozvoliti povratak tih sportista na međunarodna takmičenja pod neutralnom zastavom, ali pod nekim uslovima. MOK je potom 8. decembra 2023. doneo odluku da ih ovlasti da učestvuju na Olimpijskim igrama u Parizu pod neutralnom zastavom.

U međuvremenu, 12. oktobra 2023. MOK je suspendovao Ruski nacionalni olimpijski komitet jer je stavio četiri ukrajinske regionalne organizacije pod svoju nadležnost.

Rat Izraela i palestinskog pokreta Hamas pokrenut je 7. oktobra 2023.

Bah je nedavno za švajcarski list „24H“ rekao da se ne postavlja pitanje suspendovanja Izraela.

Olimpijske igre biće održane od 26. jula do 11. avgusta.

(Beta)

