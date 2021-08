MOK završio postupak protiv kineskih biciklistkinja u vezi sa značkama Mao Cedunga

Medjunarodni olimpijski komitet (MOK) završio je postupak protiv dve kineske biciklistkinje, osvajačice zlatnih olimpijskih medalja na Igrama u Tokiju, koje su na pobedničkom postolju nosile značke sa likom komunističkog lidera Mao Cedunga.

MOK je u današnjem saopštenju naveo da su zvaničnici kineskog tima dali uveravanja da su sportistkinje upozorene i da se incident neće ponoviti.

Na ceremoniji dodele medalja u ponedeljak biciklistkinje Bao Šandžu i Džun Tjan Ši nosile su značke sa likom Mao Cedunga.

One su osvojile olimpijsko zlato u ekipnom sprintu na pisti.

MOK je tokom postupka procenjivao da li je došlo do kršenja pravila Olimpijske povelje koje zabranjuje političke stavove na pobedničkom postolju. To pravilo biće primenjivano i na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine. C

(Beta)

