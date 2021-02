Monfis se rasplakao posle poraza u prvom kolu Australijan opena

Francuski teniser Gael Monfis rasplakao se tokom današnje konferencije za novinare u Melburnu posle poraza u prvom kolu Australijan opena.

Monfis je izgubio od Finca Emila Rusuvuorija posle skoro četiri sata igre i pet setova, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3, na početku prvog grend slem turnira u sezoni.

Finac, 86. igrač sveta, spasio je 17 od 23 brejk lopte.

Monfis je izgubio i sedmi uzastopni meč, a prvi put posle 15 godina poražen je u prvom kolu Australijan opena.

Francuz je bio emotivan na konferenciji za novinare i nije mogao da zaustavi suze.

„Izgubio sam, nemam samopouzdanje. Igram loše. Ne mogu da serviram, grešim, ja sam šest metara iza osnovne linije. Ne osećam se dobro i to vidite. Izgubio sam i to boli. Najgore od svega je to što radim kao pas, ali ne ide“, rekao je Monfis, preneo je Eurosport.

Poslednji put Monfis je pobedio u februaru prošle godine, kada je bio bolji od sunarodnika Rišara Gaskea.

„Želeo bih da izadjem iz ovog košmara, ali istina je da ne znam kada će prestati“, dodao je 11. teniser sveta.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.