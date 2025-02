Morinjo suspendovan na četiri utakmice i novčano kažnjen zbog izjava o sudijama

Fudbalski savez Turske suspendovao je trenera Fenerbahčea Žozea Morinja na četiri utakmice i kaznio sa 44.000 dolara zbog izjava o sudijama posle remija protiv velikog rivala Galatasaraja u turskom prvenstvu.

Galatasaraj je posle utakmice u ponedeljak uveče (0:0) optužio Morinja za rasističke komentare i „uporno davanje pogrdnih komentara o turskom narodu“.

Fenerbahče je zatim saopštio da su izjave 62-godišnjeg portugalskog trenera „potpuno izvučene iz konteksta“.

Turski savez kaznio je Morinja zbog pogrdnih i uvredljivih izjava upućenim turskom sudiji i optužbi za haos i nered u turskom fudbalu uvredljivim izjavama, kako prema turskoj fudbalskoj zajednici tako i prema svim turskim fudbalskim sudijama, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Morinjo je posle utakmice rekao da pozdravlja odluku da strani sudija vodi utakmicu i pohvalio je Slovenca Slavka Vinčića za „vrhunski nastup“.

On je dodao da je posle meča otišao do svlačionice da se vidi sa sudijom i zahvali mu. Kada je video četvrtog sudiju, koji je iz domaće lige, Morinjo mu je rekao: „Da ste vi sudija… to bi bila katastrofa“.

Upitan o jednom startu na početku utakmice, Morinjo je rekao da bi sudija reagovao žutim kartonom „posle simuliranja“, a da bi „svi sa protivničke klupe skakali okolo kao majmuni“.

Fudbalski savez Turske naveo je da Morinjove izjave krše sportsku etiku, promovišu nasilje i nered i da mogu da podstaknu nerede među navijačima.

Rukovodstvo Fenerbahčea potvrdilo je za BBC da će se klub žaliti na kazne Morinju.

(Beta)

