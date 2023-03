Morinjo suspendovan na dve utakmice zbog novog crvenog kartona

Trener fudbalera Rome Žoze Morinjo suspendovan je danas na dve utakmice, pošto je dobio crveni karton tokom meča i poraza od Kremonezea u Seriji A.

Roma je u utorak na gostujućem terenu izgubila od Kremonezea 1:2, a Morinjo je isključen u 47. minutu, što je bio njegov treći crveni karton u sezoni.

Sudija Marko Pićini isključio je portugalskog trenera, koji se raspravljao sa četvrtim sudijom Markom Serom. On je nezadovoljstvo iskazao i posle utakmice, kada je otišao do svlačionice za sudije.

Rukovodstvo Serije A kaznilo ga je suspenzijom od dve utakmice i sa 10.000 evra.

„Kažnjen je zbog toga što je osporio sudijsku odluku na silovit i provokativan način u drugom minutu drugog poluvremena i ponovio takvo ponašanje u trenutku isključenja. Takođe i za ulazak u sudijsku svlačionicu i obraćanje četvrtom sudiji uvredljivim rečnikom“, navodi se u saopštenju, preneo je Jurosport.

Morinjo će propustiti prvenstvene utakmice protiv Juventusa 6. marta i protiv Sasuola 12. marta.

„Emotivan sam, ali nisam lud. Prvi put u mojoj karijeri sudija mi se obratio na neprihvatljiv način. Nešto je prvo moralo da se dogodi, pa da tako reagujem. Moram da vidim da li mogu nešto da preduzmem sa pravne tačke gledišta“, naveo je Morinjo.

On je rekao da je četvrti sudija rekao glavnom sudiji da mu pokaže crveni karton bez potpunog objašnjenja šta se dogodilo pored klupe.

„Nažalost, četvrti sudija nema dovoljno iskrenosti da kaže šta mi je rekao i na koji način me je tretirao, što je očigledno izazvalo moju reakciju. Želim da saznam da li ima audio zapis onoga što mi je rekao“, dodao je portugalski trener.

Morinjo je sugerisao da je dobio crveni karton zbog sudije koji je iz Torina, gde će Roma igrati u nedelju protiv Juventusa.

„Ne želim da ulazim u činjenicu da je on iz Torina, gde igramo protiv Juventusa i želi da ne budem na klupi. Ne želim da ulazi u to. Želim da istaknem da je prvi put u mojoj karijeri sudija, u ovom slučaju četvrti, sa mnom razgovarao na neprihvatljiv način“, naveo je on.

Morinjo je rekao da je otišao do svlačionice gde je glavni sudija Pićini pitao četvrtog sudiju šta se dogodilo i rekao mu da mora da bude iskren.

„Činilo se da je imao problema sa pamćenjem“, dodao je trener Rome.

Morinjo je ove sezone dobio crvene kartone u septembru protiv Atalante i u novembru protiv Torina, oba puta nezadovoljan sudijskim odlukama.

Kremoneze je uoči utakmice sa Romom bila jedina ekipa bez pobede u Seriji A i prekinuo je niz od 30 mečeva bez pobede, još od sezone 1995/1996, kada je igrao u prvoj ligi.

Roma je peta na tabeli.

(Beta)

