Mrkela: Prelazni rok nije gotov do poslednjeg dana

ANTALIJA – Sportski direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Mitar Mrkela izjavio je danas da prelazni rok nije gotov i dodao da će se „crveno-beli“ pojačati ako se ukaže prilika.

Crvena zvezda se trenutno nalazi na pripremama u turskoj Antaliji.

„Imali smo veliki broj igrača i utakmica, čekaju nas još dva meča, ali su svi mogli da dobiju priliku, a trener je stigao da isproba različite fudbalere, varijacije u timu, kao i sisteme. Mislim da su svi fudbaleri veoma dobro odgovorili na zahteve koje je stručni štab postavio pred njih. Postigli smo dobre rezultate u pripremnom periodu i pokazali da različite ekipe mogu da funkcionišu dobro i da doprinesu u rezultatskom smislu“, rekao je Mrkela, prenosi zvanični sajt kluba.

On nije isključio mogućnost da Crvena zvezda dobije još neko pojačanje do kraja prelaznog roka.

„Prelazni rok nije gotov do poslednjeg dana. Uglavnom se u svetu najveći i najbolji transferi dešavaju pred kraj prelaznog roka. Mi smo zadovoljni onim što smo uradili u ovom prelaznom roku i sa Piterom Olanjinkom na leto, ali ako se ukaže prava prilika, pojačaćemo Zvezdu najbolje što možemo“, naveo je sportski direktor Crvene zvezde.

Mrkela je rekao da veliki broj igrača želi da nastavi karijeru u Crvenoj zvezdi.

„Benefit dobrih rezultata i dobrog rada u klubu je i naš status koji imamo u Evropi. Na visokom smo mestu kada je u pitanju rejting klubova u UEFA i to nam je omogućilo da budemo privilegovani na žrebovima ove godine i da imamo mogućnost da igramo direktno Ligu šampiona. To je benefit, a u razgovorima sa igračima potenciramo to da će imati mogućnost da igraju i Superligu i Ligu šampiona, što je veoma privlačno za njih“, naveo je Mrkela.

Sportski direktor Crvene zvezde je istakao da je zadovoljan igrama na pripremnim mečevima u Turskoj.

„Ostale su još dve utakmice gde će se stvari izbistriti. Zadovoljan sam kako je sve izgledalo, eto na bekovskim pozicijama smo dobili dobru konkurenciju, Nikolić je odigrao dobro, tu je i Vigo. Mladi Azarov takođe kog smo letos doveli pokazuje zavidan kvalitet i možemo da budemo zadovoljni. Mada, nema dileme za njega da je talentovan igrač kog smo dugo pratili. Reprezentativac je Gruzije, a opet mlad igrač koji ima sve kvalitete da bude fudbaler za Crvenu zvezdu, a u budućnosti i za još neki veliki evropski klub. Ima odlične motoričke i funkcionalne sposobnosti, razume igru, može da se uklopi u različite sisteme i na pripremama je pokazao da će biti pojačanje za nas“, dodao je Mrkela.

On je naveo da se klub trudi da forsira mlade igrače.

„Na ovim pripremama smo imali osam bonusa, s tim da je Jovan Mituljikić otišao na pozajmicu, a tu su još dva, tri mlada stranca, tako da se trudimo da naš tim ima Zvezdin DNK, da tu bude mnogo igrača iz Omladinske škole. Eraković je odličan primer toga. On je standardan prvotimac i više ne liči na bonus igrača, a u ovom trenutku imamo još šest kvalitetnih fudbalera koji su dobijali šansu jesenas i koji će imati sve značajniju ulogu u Zvezdi“, rekao je Mrkela.

Crvena zvezda će sutra od 15 sati igrati prijateljski meč sa Ludogorecom.

„Sve provere su bitne na svoj način, ali je Ludogorec po rejtingu najkvalitetnija ekipa s kojom ćemo igrati na pripremama. Uvek je veliki izazov igrati s njima i moraćemo da se potrudimo da pokažemo sav kvalitet da bi to izgledalo kako treba. Utakmica će pokazati naše kvalitete, a možda i mane koje ćemo na vreme uočiti i regulisati do početka prvenstva“, rekao je Mrkela.

On je ponovio da je cilj Crvene zvezde šampionska titula u Superligi Srbije.

„Imamo ciljeve od kojih ne odustajemo. Hoćemo da budemo šampioni, kao i da učestvujemo u grupnoj fazi evropskog takmičenja, uz promociju mladih igrača. Ne odustajemo od toga i da li je ritam četvrtak-nedelja kao što je bio cele jeseni ili smo manje rasterećeni kao što će to biti slučaj na proleće – nije važno. Idemo od utakmice do utakmice da u svakom meču pokažemo kvalitet i mislim da smo to demonstrirali u prethodnih šest, sedam godina. Cilj nam je i da dodatno porastemo u ovih šest meseci kako bi imali snage da naredne jeseni igramo veoma važno takmičenje“, istakao je sportski direktor Crvene zvezde.

Crvena zvezda je prvi deo sezone u Superligi Srbije završila na prvom mestu na tabeli sa 10 bodova više od drugoplasiranog Partizana. Crvena zvezda će četvrtog februara u 20. kolu domaćeg šampionata na svom terenu igrati sa Vojvodinom.

