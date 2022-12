Mrkela: Spajić veliko pojačanje, Dragović ne može, a Eraković može da ide

BEOGRAD – Veliko mi je zadovoljstvo da potpišem još jedan ugovor sa Urošem Spajićem, jer sam ga doveo u Crvenu zvezdu kao trinaestogodišnjeg dečaka iz Radničkog sa Novog Beograda. Napravio je fantastičnu karijeru, postao reprezentativac i igrao, uz Crvenu zvezdu, za mnoge velike klubove – Tuluz, Anderleht, Krasnodar, Fejnord i na kraju za Kasimpašu, rekao je danas sportski direktor crveno-belih Mitar Mrkela.

„Često smo bili u kontaktu i razgovore smo uvek vodili u pravcu da se jednog dana vrati u Crvenu zvezdu. Taj dan se desio i izuzetno sam zadovoljan da imamo jednog pravog zvezdaša, koji je prošao našu Omladinsku školu, stekao ogromno iskustvo i naravno reprezentativca. Dolazi u naše redove kao iskusan igrač i sigurno će biti veliko pojačanje na onom putu na kojem Crvena zvezda želi da bude u budućnosti, a to je da budemo konkurentni sa najvećim klubovima u Evropi. Povratnici koji su dolazili u Zvezdu su ostavljali pozitivan utisak u godinama iza nas, a tako će biti i sa Urošem. Želim mu mnogo sreće i da imamo još snažniju Crvenu zvezdu“, istakao je Mrkela.

Zvezdin sportski direktor prokomentarisao je i moguće transfere Aleksandra Dragovića i Strahinje Erakovića.

“ Kada je pitanju Dragović, stav kluba je bio jasan od samog početka, u ovom prelaznom roku Dragović ne može da ide nigde. Pročitao sam pisanja vezana za izjavu Dragovićevog menadžera. Naš štoper je bio na razgovoru pre nekoliko dana kod generalnog direktora Zvezdana Terzića i jasno mu je rečeno ono o čemu smo već pričali. Prihvatio je da ostane do leta u Crvenoj zvezdi. Što se tiče Erakovića, postoji mogućnost da ode, ali to naravno zavisi od ponude koju ćemo dobiti za njega“.

Zvanični početak zimskog prelaznog roka se bliži, a Mrkela je potvrdio da navijači mogu da očekuju pojačanja u narednom periodu.

„Biće dolazaka sigurno, ali ne verujem da će se to desiti do Nove godine, verovatno će to biti kada i zvanično bude počeo prelazni rok. Ponuda ima, znate i sami da se tu radi o mladim igračima, koji su najtraženiji u našem timu, pre svega o Mitroviću i Erakoviću, od ponude zavisi da li će ostati ili otići“, poručio je Mrkela.

(Tanjug)

