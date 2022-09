Muratoglu: Niko ne može da se poredi sa Federerom

NJUJORK – Poznati teniski trener Patrik Muratoglu izjavio je da je Rodžer Federer jedinstven u istoriji ovog sporta.

Federer je najavio da će se penzionisati po završetku Lejver kupa narednog vikenda.

„Mislim da je Rodžer najbolji ambasador kojeg je tenis ikada imao. Svi bi voleli da mogu da igraju tenis kao on, ali on je jedinstven, niko to ne može u budućnosti da ponovi. Niko nikada nije igrao tenis kao Federer i niko nikada neće igrati kao on – jer je to nemoguće. Federer je previše savršen da bi neko mogao da se poredi sa njim. On je apsolutno savršenstvo u svemu što radi – način na koji se kreće, način na koji udara loptu, jer imate osećaj da Federer sve to radi sa malo napora“, rekao je Muratoglu, prenosi sajt „Tenisvorld“.

On je istakao da je Federerov najveći kvalitet borbenost na terenu.

„Kada vidite Federera kako igra tenis, prvo što primetite je da ima neverovatan talenat i fluidnost pokreta. Federer je osvojio 20 grend slem turnira, jer je ratnik. Uvek se borio za svaki poen kao da je poslednji. Malo je tenisera koji to imaju mentalitet. Zahvaljujući tome uspeo je da upiše istoriju u ovom sportu“, dodao je Muratoglu.

On se prisetio finala Australijan opena 2006. godine kada je Federer u finalu pobedio Kipranina Markosa Bagdatisa 3:1 u setovima.

„Federer se tada slomio i počeo je da plače. Bilo je posebno videti ga kako se izražava. Druga dva sećanja su dva epska finala Vimbldona. Jedno od ta dva je finale protiv Rafaela Nadala, koje je završeno noću, a drugo je poraz od Novaka Đokovivja kada je propustio dve meč lopte. Bez sumnje to su bile dve istorijske partije“, zaključio je Muratoglu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.