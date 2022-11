Murinjo: Zaslužio sam crveni karton, svašta sam rekao sudiji

RIM – Trener fudbalera Rome Žoze Murinjo priznao je da je zasluženo dobio crveni karton na meču 15. kola Serije A protiv Torina, prenose italijanski mediji.

Utakmica je na kraju završena bez pobednika, 1:1, a trener Rome je isključen u finišu meča.

„To je bila ispravna odluka, za reči koje sam izrekao sudiji, zaslužio sam crveni karton. Razgovarao sam sa njim posle utakmice i izvinio se, ali ne želim da pričam o tome kako je radio svoj posao. Bio sam dovoljno skroman da se izvinim, ali vama ću ostaviti da procenite kakako je sudio i na koji je način uticao na ishod meča. Ne želim ni da ponovim šta sam mu rekao, to ostaje privatno. Zasluženo sam isključen“, rekao je Murinjo.

Trener Rome je pohvalio Paula Dibalu, koji se vratio na teren posle višenedeljne pauze zbog povrede.

„Imali smo dve utakmice danas. Jednu do 70. minuta i jednu posle toga. Zašto? Pa to je lako – zbog Dibale. Kada imate takvog igrača sve je lako, on čini sve drugačijim. Koliko bismo bodova više imali da on nije bio povređen. Ima timova koji imaju sjajne igrače za svaki meč, mi imamo to što imamo. Neću ni da krijem, imamo fudbalere, koji igraju izrazito ispod svog nivoa. Pauza koja dolazi pravo je vreme da svako od njih pogleda sam sebe i proba malo kako radi samokritika“, zaključio je Murinjo.

Roma se nalazi na sedmom mestu na tabeli Serije A sa 27 bodova.

(Tanjug)

