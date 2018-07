Nadal kritikovao novinare: „Pre samo dva meseca pričali ste da je Novak katastrofalan“

Rafael Nadal, prvi igrač sveta, održao je konferenciju za štampu na rodnjoj Maljorci na kojoj je kritikovao novinare zbog odnosa prema Novaku Đokoviću, prenose sportski mediji.

„Rodžer je osvojio Australijan Open, Novak Vimbldon, a ja Rolan Garos. Sva trojica igramo na veoma visokom nivou, iako ste vi pre samo dva meseca govorili kako je Nole katastrofalan. Ja naravno nisam mislio tako, a sve ovo govori koliko je sport u stvari nepredvidiv“, rekao je Nadal.

Španac je poražen upravo od srpskog šampiona u novom epskom susretu u okviru njihovog rivalstva, inače najvećeg i najdužeg u istoriji ‘belog’ sporta, posle čega je Novak savladao Kevina Andersona i osvojio četvrti trofej u Londonu, odnosno trinaesti Grend Slem u karijeri.

„U ovoj fazi moje karijere, iako su pobede asencija sporta, najvažnije mi je da imam priliku da se takmičim bez ikakvih problema, ali i da uživam nastupajući na najvišem nivou – što je svakako nešto što me čini srećnim“.

Novinare je zanimalo kako objašnjava činjenicu da tri igrača u četvrtoj deceniji života (Novak 31, Rafael 32, Rodžer 36) nastavljaju da dominiraju svetskim tenisom.

„To je nesvakidašnja koencidencija, koja mislim da nije zabeleža u istoriji. Nalazimo se u vrhu duži niz godina, a to može da se objasni na dva načina – ili smo mi toliko posebni, ili ovi koji su iza nas to nisu. Ja lično ne znam šta je po sredi od ta dva, to je na vama da kažete. Ali, isto tako, svestan sam da će se i to promeniti jednog dana, dali zbog drugih ili jer će nas stići godine…“, rekao je na kraju Rafa.