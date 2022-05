Nadal o Đokoviću: Ne znam da li ću da pobedim, ali. . .

PARIZ – Španski teniser Rafael Nadal izjavio je da ne zna da li će moći da pobedi Novaka Đokovića sutra u četvrtfinalu Rolan Garosa, ali je istakao da će se boriti do samog kraja.

Đoković je lako u tri seta u osmini finala drugog Grend slem turnira sezone pobedio Dijega Švarcmana, dok je Nadal posle velike borbe u pet setova nadigrao Feliksa Ožea-Alijasima.

Srbin i Španac odigrali su 58 međusobnih duela u karijeri, a najbolji teniser sveta vodi 30:28 u pobedama.

„Znamo se veoma dobro. Imamo mnogo zajedničke istorije. Novak je došao ovde posle osvajanja Mastersa u Rimu, a ja nisam imao idealnu situaciju pred dolazak u Pariz. Rolan Garos je moje omiljeno mesto i jedino što mogu da kažem je da ću od sutra biti u punom fokusu. Ne znam da li ću da pobedim, ali jedino što mogu da garantujem je to da ću se boriti do samog kraja“, rekao je Nadal.

Duel Đokovića i Nadala na programu je sutra.

(Tanjug)

