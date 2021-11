Nadal opleo po nevakcinisanima (video)

Španski teniser Rafael Nadal kritikovao je osobe, odnosno kolege tenisere koji ne žele da se vakcinišu.

Nadal se trenutno oporavlja od povrede stopala zbog koje je letos morao da završi tekuću sezonu.

Tokom oporavka odvojio je vreme za posetu video-konferenciji tokom sportskog vikenda popularnog španskog medija „Marka“, na kojoj je, pored ostalog, govorio o pandemiji virusa korona i vakcini.

„Svi smo umorni od ove situacije. Ovo su teške godine, mnogi su izgubili najdraže. Morali smo da napravimo iskorak i pomognemo ljudima. Razumem da ima ljudi koji ne žele da se vakcinišu, ali meni je to sebično kada pogledamo u kakvoj situaciji se nalazimo. Mnogo smo patili. Još ne znamo stopostotno kakav je efekat vakcina, ali moramo da verujemo doktorima, ono što ne znamo u potpunosti je kakav je efekat virusa ako se ne vakcinišemo. Čini se da je Španija sada zemlja koja je najmanje pogođena infekcijom i mislim da je tako jer imamo veliki broj vakcinisanih“, izjavio je Nadal.

