Nadal otkrio loše vesti: Zbog preloma pauzira najmanje mesec dana

Rafael Nadal ipak ima dijagnostifikovan prelom rebra i čeka ga pauza od četiri do šest nedelja.

Not a good news for Rafael Nadal after a great start to 2022 🙁

The 21-time Grand Slam champion may have to miss Monte-Carlo Masters.

We wish Rafael Nadal a speedy recovery 💪#RafaelNadal #Tennis #Injury pic.twitter.com/UFW42d5WNu

— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) March 22, 2022