Nadal pobesneo zbog publike: Ljudi iz nekih zemalja ne razumeju tenis (video)

Španski teniser Rafael Nadal pohvalno je govorio o Novaku Đokoviću, istakavši da je Srbin blistao u prvom setu.

Đoković je pobedio velikog rivala 6:2, 7:6 i tako doneo izjednačenje Srbiji u duelu sa Španijom u finalu ATP Kupa.

Iako je bio prijavljen za dubl, Nadal neće posle ovog meča na teren pošto će ga zameniti Felisijano Lopes.

Igrao sam mnogo prethodnih dana, energetski sam na nižem nivou nego inače, a moji saigrači su odigrali sjajno u polufinalu. Verujemo u svoj tim, ovo je timska odluka, tako smo pobeđivali u prošlosti“, objasnio je Rafa.

Đoković je fantastično odigrao prvi set, dok se u drugom vodila velika borba.

„Težak početak, prvi gem je bio važan. Novak je blistao u prvom setu, servirao je izvanredno, ali sam u drugom setu uspeo da promenim ritam, da promenim dinamiku i bio sam blizu, imao sam svoje šanse. Nisam srećan zbog poraza naravno, ali osećaj posle drugog seta je pozitivan.“

Imao je Španac zamerke na publiku tokom meča, naročito u završnici prvog seta.

„Iskreno, publika je bila fantastična svakog dana, ali nekada ljudi iz nekih zemalja ne razumeju kako tenis funkcioniše, misle da je fudbal. Poštovanje mora da bude tu, a njega nije bilo od malog dela publike“.

