Nadalu pukao mišić, na treninzima skoro da i ne servira

LONDON – Polufinalista Vimbldona, španski teniser Rafael Nadal, izjavio je da povredu trbušnog mišića vuče već nedelju dana i da na treninzima gotovo i ne servira kako bi izbegao bol, preneo je britanski Ekspres.

Nadal je juče uspeo da prebrodi bol u abdomenu i savlada Tejlora Frica u četvrtfinalu posle pet setova sa 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (4).

Španska Marka objavila je danas da je popularnom Biku sa Majorke pukao trbušni mišić i da je rascep na njemu sedam milimetara.

Nadal tvrdi da problem vuče već nedelju dana i da zbog toga na treninzima gotovo da nije ni servirao kako bi izbegao bol.

„Vučem ovaj problem gotovo nedelju dana. Na treninzima gotovo da nisam ni servirao da bih sačuvao zdravlje. Potrebno je da slušam ljude koji znaju. Bar me stopalo ne bolji, ili boli manje, pa me to ne limitira. Nemam razloga da se žalim. Imam sreće, iako imam malo vremena za oporavak od dve povrede i obe lečim u hodu“, izjavio je Nadal.

Španac, koji je ove sezone osvojio Australijan open i Rolan Garos i tako došao do 22 grend slem trofeja, u polufinalu Vimbldona igraće sutra protiv Australijanca Nika Kirjosa.

Nadal i Kirjos dvaput su se sastali na londonskom grend slemu. Kirjos je 2014. slavio u osmini finala sa 3:1 setovima, a Nadal je uzvratio istom merom u drugom kolu 2019. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.